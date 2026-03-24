-1°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsqueltaekwondoTeam Perez
24 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

"El Taekwondo te ayuda a controlar tus emociones": La palabra de Romina Marihuan

Con 24 años de trayectoria y podios internacionales en Brasil y Buenos Aires, Romina Marihuan destaca el valor formativo de la Escuela Team Pérez. Una invitación a mejorar la condición física y la salud mental a través del Taekwondo
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Taekwondo es mucho más que una disciplina de combate; es una herramienta de formación integral. Así lo define Romina Marihuan, Sabonim, 4to Dan, quien comenzó su camino en el año 2000, a los 16 años, y hoy continúa ligada a la Escuela Team Pérez, motivada por el modelo de enseñanza y el crecimiento personal que observa en los alumnos.

 

Una trayectoria de alcance internacional

 

A lo largo de sus 24 años de práctica, Marihuan ha cosechado numerosos logros, destacándose especialmente en dos competencias de alto nivel que marcaron su carrera:

 

Panamericano en Brasil: Obtuvo el tercer puesto, consolidándose en el podio continental.

 

Sudamericano en Buenos Aires: Logró el segundo puesto, reafirmando su nivel competitivo en la región.

 

Más allá de las medallas, la instructora pone el foco en el valor humano de la escuela: "Me encanta la forma de enseñanza, ver cómo crece la gente y todo lo que se llevan los chicos de las clases", comenta con entusiasmo.

 

Equilibrio físico y mental

 

Para Marihuan, el Taekwondo es una invitación a descubrir capacidades que muchas veces las personas no saben que poseen. Al recomendar la práctica, hace especial hincapié en que los beneficios trascienden el gimnasio.

 

"Acá van a encontrar muchas cosas que quizás no sabían que buscaban", asegura la Sabonim. Según su visión, la disciplina ofrece un combo fundamental:

 

Parte física: Desarrollo de la fuerza, flexibilidad y salud corporal.

 

Parte mental: Un entrenamiento clave para el control de las emociones, permitiendo a los practicantes trasladar esa templanza y equilibrio a los desafíos de la vida cotidiana.

 

"Yo les recomiendo a todos que empiecen practicando una clase, que lo prueben y lo intenten", concluye Marihuan, invitando a la comunidad de Esquel a sumarse a una actividad que fortalece el cuerpo y, fundamentalmente, el carácter.




M.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Eduardo Héctor Painevilo QEPD
2
 Fuerte choque: Un motociclista terminó hospitalizado tras violento impacto
3
 QEPD Norma Haydee Steinkamp
4
 Esquel invita a recordar: acto por el Día de la Memoria a 50 años del golpe
5
 Provincia acompaña el desarrollo del Centro de Esquí La Hoya
1
 Trevelin: Acto por la Memoria, la Verdad y la Justicia
2
 "El Taekwondo te ayuda a controlar tus emociones": La palabra de Romina Marihuan
3
 Balance policial del fin de semana largo: detienen a un hombre en Lago Puelo
4
 Comodoro: Hallaron un cráneo humano en la playa
5
 Mujeres y Ciencia: Chubut reconoció a investigadoras con impacto internacional
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -