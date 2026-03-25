La abogada racista se salvó de la cárcel: deberá pagar y cumplir trabajos comunitarios en Argentina

La abogada santiagueña Agostina Páez detenida en Brasil por el delito de “Injuria racial”, regresará al país tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en un proceso en el cual el Tribunal Penal número 37 de Río de Janeiro a cargo del magistrado Guilherme Schilling Pollo Duarte, podría haberle dictado una pena de hasta 15 años de cárcel.

Pero durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimientos a las víctimas. La defensora Carla Junqueira sostuvo en declaraciones televisivas: “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días (para que liberen a Páez)”.

Durante el primer encuentro los querellantes acusaron a Páez de haber realizado gestos racistas a la salida de un restaurante y la defensa de la misma joven declaró: “Fue una primera etapa exitosa de la defensa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno; la fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y reparación financiera a las víctimas.

Los servicios serán en Argentina. Era sólo un delito continuado de reacción a las tres personas”, cerró la letrada. La acusada Agostina Páez dijo que “al juez le dije la verdad en todo momento. He pedido perdón a las supuestas víctimas. Fue la peor experiencia de mi vida y me siento aliviada. La tobillera no sé cuándo me la sacan. Las víctimas no dijeron nada de mí, aceptaron las disculpas y se fueron”.

En una improvisada conferencia de prensa en la puerta de los tribunales, Páez relató: “No hubo un pedido de disculpas por parte del hombre que me hizo el gesto obsceno, yo les pedí disculpas en la audiencia. Esta noche, me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina, no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque aún me amenazan”. “Recomiendo que la gente se interiorice, conozcan y entiendan el contexto cultural. Que se pongan en la piel de las personas que sufren racismo. Que se interioricen. Volvería a Brasil porque es un país que me gusta. Ahora, sólo me importa estar en Santiago del Estero y quiero estar allá”, añadió la joven abogada.

La influencer relató que trabajará como letrada con sus propios representantes legales: “Tengo pensado hablar de esto, que no se quede sólo aquí, hablar sobre racismo y guiar a otras personas que pasen por esto”.

La fiscalía pidió que Páez indemnice a las víctimas con US$ 50.000 cada una, lo cual convertiría la condena en un resarcimiento. Pero el juez aún no se expidió. La defensa buscaba, justamente, la reducción de tres delitos a uno para habilitar el regreso de Páez a la Argentina. Y se mostró contenta y optimista.