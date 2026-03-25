El crimen de Trelew: dos tiros en la espalda, ajuste de cuentas y una mamá que lo reconoció por las zapatillas

La ciudad de Trelew se vio sacudida por un violento homicidio ocurrido en plena calle y que tuvo como víctima a una joven promesa del boxeo de la provincia. Dylan Rojas, de 19 años, fue asesinado por dos balazos disparados a quemarropa, en plena calle, durante la madrugada del martes, como informó Red43.

Cerca de las 3 de la mañana del martes, varios vecinos del barrio Planta de Gas, de Trelew, alertaron a la Policía tras escuchar detonaciones en la zona de la avenida Cristóbal Colón, entre las rutas nacionales 3 y 25, en el norte de la ciudad.

Los agentes de la Comisaría Segunda que llegaron al lugar se encontraron con la escena de un joven tendido en la calle con al menos dos impactos de bala que, según las primeras pericias, habrían sido efectuados desde corta distancia e ingresado por la espalda de la víctima. Dylan Rojas ya había muerto.

Efectivos de Criminalística comenzaron de inmediato con la tarea de relevar pruebas y rastros, entrevistar a posibles testigos y buscar imágenes en cámaras de seguridad cercanas, pero hasta este miércoles no se había podido dar con el autor del homicidio.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, en base a testimonios de vecinos, se presume que el ataque pudo haber sido el corolario de un conflicto previo entre Rojas y otra persona del barrio que habría sido quien efectuó los disparos.

En medio del dolor por la pérdida, la madre de Dylan, Jessica Argüello, difundió un video en sus redes sociales en el cual, además de expresar su dolor y pedir justicia, contó el momento en el que se encontró con la terrible escena de su hijo muerto.

“Quiero que la persona que hizo eso con mi hijo vea el video y entienda que me destruyó la vida. Ese chico que mataron a las 4 de la mañana era mi bebé, mi hijo. Vivíamos juntos, éramos él y yo, y ahora ya no lo tengo”, expresó Argüello.

La mujer relató que llegó al lugar del crimen tras un llamado de la Policía “Me dijeron que fuera porque podía ser él. Lo vi tirado en el asfalto, cubierto con una bolsa. Reconocí sus zapatillas, pero no me dejaron acercarme”, precisó.

Según dijo, al principio le dieron a entender que podía ser otra persona, pero horas más tarde le confirmaron que el fallecido era Dylan. Jessica pidió la colaboración de la gente para encontrar al homicida. “No se sabe quién fue. Si alguien sabe algo, que se acerque a la comisaría. Por favor, no se queden callados”, suplicó. En el ambiente del boxeo de Trelew, Dylan Rojas era considerado una promesa en crecimiento dentro del circuito local.

En su corta carrera había disputado seis combates, mostrando condiciones que lo posicionaban como un pugilista con proyección dentro del boxeo regional. Formaba parte de una familia relacionada con el boxeo, ya que su abuelo, Choly Arguello, fue boxeador profesional y luego árbitro.

Su mamá también recordó la emoción de Dylan cuando inició una carrera en el deporte. “El primer día que fue a entrenar me mandó un audio feliz y me dijo: ‘mamá, ahora tenés quien te defienda’”, contó.