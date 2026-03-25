Provincia incorpora un nuevo servicio en el Hospital de Rada Tilly

Con el objetivo de optimizar la atención, trabajar sobre estrategias de detección y prevención temprana de enfermedades oncológicas, el Gobierno del Chubut, a través del Hospital de Rada Tilly que depende de la Secretaría de Salud, incorpora a partir de abril el servicio de oncogenética.

“Esta nueva propuesta se integra a los servicios existentes reafirmando el compromiso con la salud y la comunidad” afirmó la directora del Hospital de Rada Tilly, Maruja Ponce, agradeciendo la predisposición de la especialista en Clínica Médica, Oncología Clínica, Cuidados Paliativos y Asesoramiento Genético Oncológico, María Laura Barrientos, quien estará a cargo del nuevo servicio, que comenzará a funcionar los primeros días de abril, junto a otros profesionales.

Prevención y detección temprana

Precisamente Barrientos explicó que “es un servicio de oncogenética basado en estrategias de detección y prevención temprana de enfermedades oncológicas”, el cual indicó “esta destinado a la comunidad en general, pacientes que han tenido diagnóstico de cáncer y personas que tienen antecedentes en su familia”.

La profesional sostuvo además que “se hace una valoración de riesgo y en base a eso, podemos solicitar estudios específicos relacionados con la genética o bien establecer estrategias de controles personalizadas a cada persona”.

En ese sentido también precisó que “es la primera vez que el Hospital de Rada Tilly brindará este servicio y nos pone muy contentos llegar a la comunidad desde la visión de prevención y detección temprana de enfermedades. Será muy útil”, afirmó.

Asimismo, informó que “se abrirá una agenda de demanda espontánea a medida que van surgiendo las atenciones, porque son consultas específicas que llevan un tiempo prolongado, evaluamos antecedentes en la familia y estudios que presenta el paciente”.

“Cada vez es más frecuente establecer estrategias de prevención en la comunidad, en el mes de marzo las mujeres realizan sus controles ginecológicos y eso se tornó como una rutina saludable para la comunidad que no deja de ser una estrategia más”, puntualizó.

Al respecto, señaló que “toda la patología oncológica tiene un factor genético, me refiero al cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol y sedentarismo son factores que influyen el riesgo de enfermar no solamente de cáncer sino enfermedades cardiovasculares también”.

Barrientos recordó que “el 22 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Lynch, y se estima que el Síndrome de Lynch es responsable del 3% al 5% de todos los casos de cáncer colorrectal. El diagnóstico temprano es crucial, ya que permite implementar controles de salud personalizados que reducen significativamente el riesgo de mortalidad”.

Por último, agradeció al Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, por posibilitar esta incorporación.

R.G.