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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Cierra el Casino de Esquel

El Casino de Esquel cierra por tiempo indefinido y deja a cincuenta empleados sin trabajo. Los propietarios y el contador mantendrán una reunión mañana jueves con el personal para cerrar los números correspondientes a las liquidaciones. 
Por Redacción Red43

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El establecimiento ubicado en la intersección de las avenidas Ameghino y Perón había mostrado indicios de esta situación semanas atrás, cuando se observó el retiro de maquinaria del interior del local. Los trabajadores manifestaron que estaban al tanto de la inestabilidad del lugar, aunque la confirmación del cese de actividades se produjo en la jornada de hoy.

 

Hace un año, la empresa Trewelyn S.A. promocionaba en sus redes sociales la incorporación de máquinas curve y nuevos juegos con jackpot para atraer al público. Además de la actividad de las salas de juego, el recinto funcionaba como un espacio para la presentación de bandas y cantantes solistas. Mañana se definirá la situación legal y económica de los trabajadores afectados por el cierre del casino. Son 50 las personas que se quedarían sin empleo. 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

 

 

 

 

 

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