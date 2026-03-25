El Hoyo: inauguraron el “Paseo de la Identidad” a 50 años del golpe de Estado

La localidad de El Hoyo inauguró el “Paseo de la Identidad” en el marco de las actividades por el 24 de marzo. El evento contó con la presencia de autoridades municipales, concejales y representantes de organizaciones sociales.

Nora Silva, referente del nodo Comarca Andina de Abuelas de Plaza de Mayo, explicó que el proyecto fue un trabajo conjunto entre la organización y el municipio. El espacio está diseñado para que artistas de la zona exhiban obras vinculadas a la identidad de la comunidad.

La primera pieza instalada en el paseo es una talla en madera de Facundo Villalba que representa una bandera argentina envolviendo a madres y abuelas, con la inscripción “memoria, verdad y justicia”.





Respecto a la fecha, Silva destacó la participación de diversos sectores y el valor de la convivencia democrática. Al ser consultada sobre los discursos que cuestionan las cifras de la última dictadura, la referente calificó esas versiones como "mensajes mentirosos" que buscan desviar el eje de la discusión histórica.

El acto concluyó con una apelación a la construcción de una sociedad basada en el respeto y la solidaridad para evitar la repetición de hechos de violencia institucional.





M.G