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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin: proyectarán la película “Belén” en una jornada de cine y reflexión

La actividad se realizará este viernes 27 de marzo en el Salón Central Derfel Roberts. La entrada consistirá en un alimento no perecedero destinado a fines sociales.
Por Redacción Red43

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En el marco del mes de las mujeres, la Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Museo Regional, organizó una jornada cultural denominada “Marzo de Ellas”. El evento tendrá lugar este viernes 27 de marzo a las 20:00 horas en el Salón Central Derfel Roberts.

 

La propuesta central es la proyección de la película "Belén", ópera prima dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. El film aborda temáticas vinculadas a los vínculos familiares y las realidades que atraviesan a las mujeres en la actualidad.

 

La jornada comenzará con una intervención artística de apertura. Luego se proyectará la pelicula y la jornada finalizará con un espacio de diálogo y debate entre los asistentes para compartir reflexiones sobre la obra.

 

El acceso al evento es abierto a la comunidad y se solicita como entrada un alimento no perecedero. La iniciativa busca combinar la expresión artística con la participación ciudadana y la acción solidaria en la localidad.

 

 

 

 

 

 

M.G

 

 

 

 

 

 

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