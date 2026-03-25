Trevelin: proyectarán la película “Belén” en una jornada de cine y reflexión

En el marco del mes de las mujeres, la Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el Museo Regional, organizó una jornada cultural denominada “Marzo de Ellas”. El evento tendrá lugar este viernes 27 de marzo a las 20:00 horas en el Salón Central Derfel Roberts.

La propuesta central es la proyección de la película "Belén", ópera prima dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi. El film aborda temáticas vinculadas a los vínculos familiares y las realidades que atraviesan a las mujeres en la actualidad.

La jornada comenzará con una intervención artística de apertura. Luego se proyectará la pelicula y la jornada finalizará con un espacio de diálogo y debate entre los asistentes para compartir reflexiones sobre la obra.

El acceso al evento es abierto a la comunidad y se solicita como entrada un alimento no perecedero. La iniciativa busca combinar la expresión artística con la participación ciudadana y la acción solidaria en la localidad.





M.G