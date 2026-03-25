Trevelin celebra el Día de la Actividad Física con una propuesta para adultos mayores

En el marco del Día de la Actividad Física, la Municipalidad de Trevelin, a través de su Secretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar de una clase abierta especialmente pensada para personas mayores.

La actividad se llevará a cabo el lunes 6 de abril, de 11 a 12:30 horas, en el Polideportivo Municipal Evita. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, recreación y bienestar, fomentando hábitos saludables y una vida activa.

La jornada es organizada por el taller “La Muchachada”, que depende de la Secretaría de Deportes, y está dirigida a todos los vecinos y vecinas que quieran sumarse a esta iniciativa.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con Jessica de los Santos al 2945-648770.

R.G.