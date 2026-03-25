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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin celebra el Día de la Actividad Física con una propuesta para adultos mayores

Habrá una clase abierta en el Polideportivo Evita para promover el movimiento, la salud y el encuentro comunitario.
Por Redacción Red43

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En el marco del Día de la Actividad Física, la Municipalidad de Trevelin, a través de su Secretaría de Deportes, invita a la comunidad a participar de una clase abierta especialmente pensada para personas mayores.

 

La actividad se llevará a cabo el lunes 6 de abril, de 11 a 12:30 horas, en el Polideportivo Municipal Evita. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, recreación y bienestar, fomentando hábitos saludables y una vida activa.

 

 

 

La jornada es organizada por el taller “La Muchachada”, que depende de la Secretaría de Deportes, y está dirigida a todos los vecinos y vecinas que quieran sumarse a esta iniciativa.

 

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con Jessica de los Santos al 2945-648770.

 

 

 

R.G.

 

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