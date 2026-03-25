Turismo, deporte y formación profesional: las nuevas carreras universitarias que se proyectan para Esquel

La Municipalidad de Esquel avanza en el fortalecimiento de la educación superior en la ciudad a partir de las gestiones encabezadas por el intendente Matías Taccetta, que permitirán la incorporación de nuevas carreras en la sede local de la Universidad del Chubut.

En ese marco, el intendente mantuvo un encuentro de trabajo con la rectora de la institución, Marcela Freytes Frey, y parte del equipo directivo, donde se analizaron nuevas propuestas formativas orientadas al turismo, el deporte y la formación profesional, en línea con el perfil productivo de la región.

Las nuevas carreras estarán vinculadas al desarrollo del turismo con una mirada regional, que incorporará además la articulación con comunidades cercanas de Chile, también con el objetivo de fortalecer los vínculos binacionales que se vienen desarrollando desde el inicio de la actual gestión municipal. Asimismo, se proyectan propuestas específicas en el ámbito del deporte, especialmente pensadas para contextos de montaña, y nuevas instancias de capacitación para profesores y técnicos en Educación Física.

En este sentido, Taccetta destacó la importancia de seguir consolidando a Esquel como una ciudad educadora. “Creemos firmemente que la educación es una herramienta clave para el desarrollo de nuestra comunidad. Apostar a nuevas carreras es generar oportunidades concretas para nuestros jóvenes y vecinos, permitiendo que puedan formarse y proyectar su futuro sin tener que irse de la ciudad”, expresó.

Asimismo, remarcó el valor estratégico de ampliar la oferta académica: “Estamos convencidos de que más educación es más futuro. Por eso trabajamos de manera articulada con las instituciones para acercar propuestas que respondan a nuestras necesidades y potencien el crecimiento de Esquel”.

Actualmente, la sede de la Universidad del Chubut en Esquel cuenta con seis carreras activas. En este contexto, algunas de las nuevas propuestas podrían implementarse en el corto plazo, mientras que otras requieren procesos de diseño y acreditación para su desarrollo en los próximos años.