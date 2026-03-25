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25 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Argentina conmemora el Día del Trabajador de Prensa

La fecha fue establecida en 1944, pero es coincidente con el asesinato en 1977 del icónico escritor y periodista a manos de la dictadura militar.    
Por Redacción Red43

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Cada 25 de marzo se celebra en Argentina el Día del Trabajador de Prensa, una fecha que reconoce la labor de quienes ejercen el periodismo y defienden el derecho a la información. La conmemoración tiene su origen en un decreto del Poder Ejecutivo Nacional de 1944, que estableció el Estatuto del Periodista Profesional, luego convertido en la Ley 12.908 en 1946, aún vigente.

 

En esta fecha se reconoce el trabajo de las redacciones, radios, editoriales y canales, a quienes escriben, diseñan, fotografían, editan, corrigen, diagraman, titulan, informan, analizan y opinan, sin olvidar el rol social que cumplen estas labores.

 

También se recuerda al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, secuestrado y asesinado por un grupo de tareas de las Fuerzas Armadas el 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe cívico-militar genocida, mientras echaba las primeras copias en diferentes buzones de la ciudad de Buenos Aires de su histórica Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, cuando fue emboscado, atacado y acribillado a balazos.

 

 

SL

 

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