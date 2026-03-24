Acto por el 24 de Marzo en Esquel

En un nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976, en la ciudad de Esquel Enrique Castro fue el encargado de expresar las palabras oficiales, destacando que esta fecha no es "un día más", sino un llamado a preguntarse quiénes somos como sociedad y a abrazar la memoria como un acto de amor y responsabilidad.

Durante el acto, Castro recordó que la dictadura instaurada hace medio siglo se caracterizó por una represión sistemática que dejó un saldo de más de 30.000 detenidos-desaparecidos. "La perversidad de este aparato pretendió borrar el nombre y la historia de esas personas, no solo negando su existencia, sino prohibiendo a sus familias la posibilidad de hacer el duelo", remarcó.

Asimismo, subrayó que los efectos de la dictadura no pertenecen solo al pasado, citando el reciente hallazgo de restos de 12 personas en el predio de "La Perla" en Córdoba. "Esto sucede porque, después de 50 años, aún seguimos viviendo esto en el presente. Las heridas siguen latentes y las búsquedas de abuelas, madres, hijos y nietos siguen firmes en las calles", afirmó.

Castro hizo especial énfasis en que la justicia debe tener "nombre, rostro e historia", y que la Patagonia no fue ajena a este proceso. En un momento de profunda emoción, el orador nombró a los desaparecidos de nuestro territorio, devolviéndoles su lugar en la memoria colectiva de la ciudad:

Norberto Amaturi

Eduardo Coyela

José Cubura

Juan Cubura

Gaspar Medina

Ricardo Vásquez

"Justicia es también devolverles su lugar con nombre y apellido. Hacer justicia es recordar con respeto, nombrar con amor y nunca dejar que el olvido gane", expresó ante los presentes.

El discurso concluyó con un llamado a defender el sistema democrático y a no cuestionar sus bases. "Memoria para que todos asumamos el compromiso en defensa de la democracia, que nunca se cuestione la misma. Memoria para seguir siendo el país del 'Nunca Más'".

En el cierre, Castro enumeró una serie de principios irrenunciables para la sociedad argentina: "Nunca más al silencio, a la censura, a las mentiras y a la interrupción de un gobierno democrático. Nunca más al uso de las armas para someter al pueblo y nunca más al indulto de los delincuentes de lesa humanidad".







M.G

