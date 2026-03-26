Hockey: el Club Cordillerano de Esquel busca consolidarse

Claudio "Gallo" Díaz, entrenador de las categorías mayores del Club Cordillerano, explicó que este año el club atraviesa una etapa de transición con el objetivo de dar paso a las nuevas generaciones. En este contexto, Díaz señaló que su función actual es acompañar el inicio de la nueva gestión y mantenerse como entrenador "hasta que las chicas podamos coordinar horarios y demás y se larguen solas".

En cuanto a la preparación física, el referente deportivo detalló que actualmente entrenan "donde se puede", manteniendo un espacio fijo, por el momento, los miércoles de 19 a 21 horas, aunque el resto de los días dependen de la disponibilidad de canchas de alquiler en otros clubes o en el estadio municipal. Al respecto, Díaz manifestó que siguen a la espera de espacios físicos y horarios fijos para organizar la actividad, ya que por el momento se encuentran "rotando donde se puede entrenar".

Al analizar la historia del hockey en Esquel, el entrenador recordó que la disciplina nació sin un espacio propio, jugando siempre en lugares alquilados o donde se pudiera solventar el gasto. Díaz advirtió sobre la vulnerabilidad de los clubes chicos que dependen exclusivamente de las cuotas sociales, afirmando que "el día que a nosotros se nos cierren los pocos espacios que nos quedan, el club va a tender a desaparecer". Asimismo, remarcó que los únicos clubes que hoy se mantienen firmes son aquellos que poseen infraestructura propia, una problemática que se repite en otros deportes locales debido a la alta demanda de los espacios cerrados.

Respecto a los proyectos de infraestructura, Díaz comentó que han intentado asociarse con otras instituciones de vóley y squash para afrontar gastos de construcción, pero los proyectos quedaron truncos debido a que las medidas de los salones no eran acordes para el hockey. Por esta razón, el club se enfoca en trabajar con los recursos disponibles, destacando el compromiso de los deportistas: "Si no es por el esfuerzo y la constancia de esta gente, creo que hace rato ya hubiésemos tirado la toalla".

Finalmente, el entrenador adelantó que la planificación para este año incluye jugar torneos fuera de la asociación durante la primera etapa para ganar rodaje. Una vez consolidada la cantidad de jugadores, el objetivo para la segunda mitad del año es "afrontar la asociación de Bariloche nuevamente" para incentivar la competencia. El club mantiene abierta la convocatoria para todas las edades, desde los cuatro años, e incorporó nuevamente las categorías de Maxi y Mamis Hockey en esta nueva etapa institucional.

E.B.W.