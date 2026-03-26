10°
12° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad HockeyCCEClub Cordillerano de Esquel
26 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Carla Mangieri lidera una nueva etapa en el Club Cordillerano

La flamante presidenta busca revitalizar la institución mediante el crecimiento del semillero, la convocatoria de adultos principiantes y el ambicioso objetivo de competir en la Liga de Bariloche.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Club Cordillerano de Esquel inicia una fase de renovación institucional y deportiva bajo la conducción de su nueva presidenta, Carla Mangieri. Con el respaldo de una comisión directiva que define como muy presente, el objetivo central de esta gestión es devolverle visibilidad a la entidad y potenciar la difusión del hockey en la región. La entrenadora destacó que están trabajando activamente para implementar cambios positivos que permitan al club crecer de manera sostenida, enfocándose especialmente en la base formativa y en la apertura de espacios para nuevos jugadores.

 

Actualmente, las actividades se concentran en el espacio de Vudú, donde el semillero del club entrena los lunes y miércoles. La propuesta no se limita solo a las categorías competitivas, sino que se extiende a las "Mamis" y a un sector de la población que nunca ha practicado la disciplina. Al respecto, Mangieri señaló que el club facilita los recursos necesarios para quienes deseen dar sus primeros pasos en el deporte: "Queremos que lo prueben y después obviamente se van a súper enganchar", afirmó entusiasmada, subrayando que la institución brinda todos los materiales para que los interesados solo tengan que acercarse con ganas de aprender.

 

La convocatoria actual es amplia y abarca desde las categorías Sub-12 hasta la Sub-16, además de un fuerte impulso para consolidar el equipo de caballeros bajo la dirección técnica de Claudio "Gallo" Díaz. Tras la positiva experiencia de las damas en la Liga de Desarrollo de Bariloche durante el año pasado, el club proyecta metas más competitivas para el segundo semestre. Según explicó la presidenta, "apuntar a lo que es a mitad de año, ser posible si recibimos ayuda económica, es apuntar a lo que es la Liga de Bariloche", marcando así el horizonte de una gestión que combina la pasión por el deporte con una visión estratégica de integración y competencia.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: realizarán un taller gratuito de xerojardinería para promover el uso de plantas nativas
2
 Trabajadores del Casino: “Todavía no sabemos si vamos a cobrar”
3
 “Tengo mucha emoción por ir a representar a Chubut”
4
 Elecciones en CAMOCH: enterate de las dos listas que se presentan
5
 "Somos gente laburadora que quiere seguir laburando”
1
 Realizan tareas de mantenimiento en la Costanera Ricardo Raúl Alfonsín
2
 Carla Mangieri lidera una nueva etapa en el Club Cordillerano
3
 Taccetta sobre el Casino: “No teníamos ninguna notificación sobre una situación de crisis”
4
 Celulares en las cárceles: Legislatura abre un espacio de participación ciudadana
5
 Abren las postulaciones para becas a secundarios de Puerto Madryn, Rada Tilly y Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -