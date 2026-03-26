Taccetta sobre el Casino: “No teníamos ninguna notificación sobre una situación de crisis”

El cierre del casino de Esquel genera preocupación por el futuro de los trabajadores que, hasta el momento, no recibieron una notificación formal por parte de la empresa concesionaria. La situación derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria, abriendo una instancia de negociación entre las partes.

En ese marco, el próximo 31 de marzo se realizará una audiencia, mientras que el proceso se extenderá por al menos 15 días. Frente a este escenario, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, mantuvo contactos con la Secretaría de Trabajo y Lotería del Chubut, y confirmó la presentación de una nota formal en respaldo a los trabajadores. Además, se puso a disposición la estructura municipal y provincial para asistir a las familias afectadas.

Sobre la empresa, detalló que se trata de Trewelyn Sociedad Anónima, que operaba los casinos de Esquel y Trevelin. En este último caso, recordó que el establecimiento había sido intimado a reabrir en un plazo de 60 días, lo cual no se cumplió, constituyendo un incumplimiento contractual. También señaló que hubo otras irregularidades, aunque evitó profundizar por desconocer el detalle de las actuaciones entre la firma y Lotería. Taccetta confirmó que no hay deudas del casino con el municipio y aclaró que el vínculo con la empresa es únicamente a través de la habilitación comercial anual.

En cuanto al futuro, explicó que no existen novedades sobre una posible venta de la empresa, aunque sí hubo una intención de compra el año pasado que no se concretó. Asimismo, indicó que en caso de que la firma devuelva la licencia, se deberá abrir un proceso de licitación que demandará entre cinco y seis meses. Ante ese escenario, adelantó que se evalúan alternativas para sostener las fuentes laborales durante la transición: “En caso de devolución de la licencia, vamos a hablar con Lotería para ver si en ese tiempo se puede continuar a través de una cooperativa de trabajo u otra opción para que los empleados sigan teniendo ingresos”. El intendente también apuntó que existió una presentación de crisis por parte de la empresa, tramitada en Buenos Aires y sin continuidad en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Además, menciono advertencias de trabajadores sobre el retiro de máquinas, aunque aclaró que no hubo información oficial sobre una crisis económica previa.

Finalmente, Taccetta subrayó la preocupación por el impacto social y económico de la situación: “Son trabajadores con muchos años de antigüedad, algunos de edad avanzada, y en el contexto actual es muy difícil conseguir empleo rápidamente”. En ese marco, remarcó el impacto en el perfil turístico de la ciudad: “Nos preocupa y mucho, y si queremos una ciudad turística tenemos que tener distintas alternativas, el casino es uno, es un atractivo más dentro del turismo, y vamos a hacer todo lo posible para que tanto esta empresa u otra que pueda llegar a venir, previa licitación por parte de la gente de Lotería, sigamos teniendo a nosotros acá en Esquel, y que no suceda lo que sucedió con Trevelin, que se quedó sin casino de un día para el otro”.