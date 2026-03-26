Miguel Álvarez tras el cierre del casino: "Nuestra prioridad es conservar el trabajo"

El Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Esquel intervino ante el sorpresivo cierre del casino local, una medida que dejó a los empleados fuera de sus puestos de trabajo. Según relató el secretario general del gremio, Miguel Álvarez, el personal se anotició de la situación al intentar ingresar a sus turnos: "Nos desayunamos ayer de que cerraba las puertas por tiempo indeterminado".

Ante este escenario, el sindicato solicitó la inspección inmediata de la Secretaría de Trabajo, donde el delegado regional constató la presencia de los empleados en la puerta del establecimiento. Álvarez señaló que este conflicto es el desenlace de dos años y medio de reclamos y una comunicación deficiente con la empresa.

Crisis de recaudación El dirigente analizó la situación financiera de la sala de juegos, vinculándola directamente con el contexto económico actual: "Hoy la gente tiene problemas elementales hasta para comer, por lo tanto el tema de juego pasa a segundo o tercer lugar". Según detalló, el casino enfrenta serias dificultades para cubrir la masa salarial, debiendo recurrir a transferencias externas para completar el pago de sueldos.

Álvarez confirmó que ha solicitado una reunión formal con los propietarios de la firma que arribaron desde Buenos Aires para conocer el plan de acción a seguir: "Tenemos que conservar el trabajo a la gente y conservar que la empresa siga funcionando. Habrá que ver cómo encontramos todos la manera de que esto sea así".

Finalmente, el referente gremial expresó su preocupación por el impacto que este cierre pueda tener en otros sectores del comercio local, mencionando que la falta de circulante y la actual reforma laboral configuran un escenario complejo: "El contexto económico nacional es malo y el de la provincia tampoco es bueno; estamos todos metidos en el mismo bote".







M.G