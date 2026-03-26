Sin vuelta atrás: el Casino cierra sus puertas y ofrece pagar la mitad de las indemnizaciones

El conflicto por el cierre del Casino de Esquel sumó un capítulo esta tarde de jueves. Tras una reunión con los representantes de la firma, el gerente de la sala local, Martín Chulia, confirmó que la empresa no tiene intenciones de reabrir sus puertas y que la propuesta económica para los trabajadores es el pago de apenas el 50% de las indemnizaciones de ley.

"Literalmente nos mandó una carta documento a todo el personal. Ya nos informaron que el casino cierra y la indemnización es solo del 50%", relató Chulia. El referente describió el momento como "muy angustiante" y admitió que, aunque sospechaban el desenlace, la confirmación oficial deja un panorama desolador: "Se ve todo muy oscuro. Teníamos la esperanza de llegar a un acuerdo, pero no se dio".

Según detalló el gerente, los representantes de la empresa permanecerán en la ciudad por dos o tres días, pero la postura patronal parece inamovible. "La propuesta es esa: juicio o la mitad. No hay vuelta atrás con la apertura del local", continuó Chulia, quien remarcó que se encuentran bajo una situación de "conciliacion obligatoria" y que la empresa deberá responder ante la Secretaría de Trabajo.

El personal cuenta actualmente con el asesoramiento legal de la abogada del Sindicato de Empleados de Comercio y una letrada particular. En los próximos minutos, los damnificados mantendrán reuniones internas para definir qué medidas de fuerza o acciones legales tomarán ante lo que consideran una propuesta inaceptable.

"Estamos bastante 'enquilombados' con todo esto; se complica cada vez más y vemos pocos horizontes", concluyó Chulia, reflejando el sentimiento de incertidumbre que atraviesan las familias afectadas por el cierre de la sala de juegos.







M.G

