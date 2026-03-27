Controlaron el incendio en el Parque Nacional Los Alerces

El incendio forestal denominado “Puerto Café”, que se inició el martes 9 de diciembre de 2025 en el Brazo Sur del Lago Menéndez, fue declarado controlado este jueves 26 de marzo por el Comando Unificado.

El foco, originado por la caída de rayos, afectó áreas de bosque nativo en la zona de Lago Verde y Lago Rivadavia, dentro del Parque Nacional Los Alerces y la Reserva Nacional. Si bien la superficie afectada aún no fue determinada, las autoridades confirmaron que el incendio se encuentra controlado en todos sus sectores y subsectores.

Durante la jornada del jueves se realizaron tareas de monitoreo mediante teledetección y recorridas preventivas coordinadas entre la Central de Incendios, la Subcentral Arrayanes y seccionales de la zona norte. La decisión de dar por controlado el incendio se tomó tras una reunión entre el Comando Unificado y el director del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut.

En cuanto a las condiciones meteorológicas registradas durante el día, se informó una temperatura de 14°C, con 63% de humedad relativa y vientos leves de 10 km/h de direcciones variables. El índice de peligrosidad de incendios se mantuvo en nivel moderado.

Para este viernes 27 de marzo, se prevé continuar con el monitoreo a través de teledetección, mientras que se mantendrán guardias pasivas con equipos de ataque inicial en la Central de Incendios y la Subcentral Arrayanes. Las acciones en el terreno quedarán sujetas a la planificación del área de operaciones.

En total, trabajan 11 personas en el operativo, entre personal del Parque Nacional Los Alerces y equipos de apoyo. Además, se mantienen en apresto los medios aéreos de la Agencia Federal de Emergencias ante cualquier eventualidad.

R.G.