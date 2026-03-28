

En el mapa del fútbol mundial, hay un lugar donde la mística no es un mito, sino una realidad grabada en el cemento. El Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini no es solo una obra de ingeniería moderna en Avellaneda; es el hogar del único club en el continente que puede ostentar siete copas en su vitrina, una marca que define el orgullo nacional.



Para entender la grandeza de este escenario, hay que remontarse a 1928. Mientras el resto del continente jugaba en tablones de madera, Independiente inauguraba la "Doble Visera", el primer estadio de hormigón armado de Sudamérica. Esa visión de futuro fue la que cimentó las bases para que, décadas más tarde, el "Rojo" se transformara en el máximo exponente del fútbol sudamericano.



Situado en Ricardo Enrique Bochini 751, en Avellaneda, su ubicación es un fenómeno único. A escasos metros de su eterno rival, el estadio de Independiente se levanta como un faro de gloria a solo 15 minutos del Obelisco. Cruzando el Puente Pueyrredón, cualquier visitante se encuentra de frente con la historia viva del deporte argentino.



El club abre sus puertas para que locales y turistas de todo el país puedan sentir la adrenalina de las noches de copa. El Tour de Estadio es una experiencia inmersiva que permite recorrer los rincones más sagrados del club.

Recorrido: Incluye las imponentes "Gargantas del Diablo", el vestuario local, la sala de conferencias y el borde del campo de juego.



Días y horarios: Habitualmente se realizan los martes y jueves (19:00 hs) y los sábados (11:00, 13:00 y 15:00 hs).



Reservas: Es fundamental gestionar el lugar a través de la Sede Digital (https://www.google.com/search?q=cai.boleteriavip.com.ar), ya que los cupos son limitados por la alta demanda de hinchas que llegan desde todas las provincias.



Caminar por este estadio es respirar la historia de las siete hazañas. Es visitar el templo donde el fútbol argentino se hizo gigante ante los ojos del mundo.

SL

