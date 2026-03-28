Concejales ad honorem: fuerte respaldo en encuesta y rechazo político en Chubut

El debate sobre el rol y la remuneración de los cargos públicos sumó un nuevo capítulo en Chubut tras la propuesta del gobernador Ignacio Torres de que los concejales desempeñen sus funciones sin percibir salario. La iniciativa, que el mandatario adelantó que buscará impulsar dentro de su espacio político, se apoya en la idea de que la actividad legislativa debe estar guiada, principalmente, por la vocación de servicio.

En este contexto, Red43 lanzó una encuesta para medir el pulso de la opinión pública frente a una propuesta que, de avanzar, implicaría un cambio sustancial en la estructura institucional de los municipios.

La consulta -que preguntó directamente si los ciudadanos están de acuerdo con que los concejales trabajen ad honorem- reunió más de 700 respuestas. Los resultados reflejan un fuerte respaldo a la iniciativa: el 74,79 % de los participantes se manifestó a favor, mientras que el 22,54 % expresó su rechazo. Un 2,68 % indicó no tener una posición definida.

Sin embargo, el consenso ciudadano no parece replicarse en el ámbito político. Según pudo relevar este medio, concejales tanto del oficialismo como de la oposición coinciden en su desacuerdo con la propuesta del Ejecutivo provincial, lo que anticipa un escenario de debate intenso en los próximos meses.

La discusión abre interrogantes de fondo sobre el funcionamiento de la democracia: ¿puede sostenerse la calidad institucional sin remuneración para quienes legislan? ¿La eliminación de salarios garantiza mayor compromiso o, por el contrario, limita la participación a quienes pueden permitirse trabajar sin ingresos?

Por ahora, la encuesta permanece cerrada, pero el debate está lejos de concluir. En Chubut, la iniciativa de Torres no solo interpela a la dirigencia política, sino también a la ciudadanía, que comienza a tomar posición en un tema que promete ocupar un lugar central en la agenda pública.