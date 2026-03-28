El diputado Emanuel Coñimir, parte del peronismo chubutense, estuvo presente en el congreso del PJ realizado en la ciudad de Esquel el día de hoy.

“Contento por compartir un momento con compañeros y compañeras del justicialismo”, explicó, luego de un año y un verano difícil: “el año pasado fue difícil, elecciones, un año complejo, así que se pasó para esta fecha, acercamos a saludar a todos los compañeros, a formar parte, a participar de un congreso que entendemos que tiene que ser tranquilo, que tiene que haber debate, que tiene que haber exposición de posturas de compañeros, el peronismo tiene que dialogar mucho más, eso es una realidad, sobre todo por lo que viene pasando a nivel provincial y a nivel nacional”.

El debate a futuro y frente a las urgencias del país: “dar la posibilidad de discutir, de debatir, de construir una síntesis de lo que está pasando en el país y de lo que está pasando en la provincia y eso me parece que va a construir lineamientos sobre los cuales vamos a poder trabajar todos, inclusive todos aquellos que tenemos responsabilidad política y ni hablar de los que tenemos alguna responsabilidad institucional.

La claridad hacia adentro, como hacia afuera del partido: “hay una sola opción a nivel nacional que tiene la posibilidad de revertir el daño que se está haciendo este gobierno nacional, pero también el daño y las malas decisiones que está tomando este gobierno provincial y la única opción es el peronismo, es el justicialismo, el peronismo, una parte del peronismo se encolumna en el justicialismo”.

Representatividad con el partido, y con la gente común: “la necesidad de discutir lo que pasa con Javier Milei y con la entrega de soberanía por parte de este gobierno nacional, lo que significa para la argentina en el mundo pero también para los argentinos en la cotidiana, que los argentinos no puedan comer, que no lleguen a fin de mes, que no lleguen a fin de mes aun teniendo trabajo, que tengamos una inflación completamente dibujada”.

SL