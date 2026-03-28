Congreso del PJ: “Producción y trabajo, no hay otra solución”

El Diputado Gustavo Fita presidente del Partido Justicialista chubutense, estuvo presente en el congreso de dicho espacio, realizado en Esquel durante el día de hoy.

La decisión de realizarlo este año en la ciudad: “lo que necesita el peronismo, darse la discusión, el debate, la reconstrucción de lo que quiere hacer para adelante el peronismo, yo soy presidente, pero más allá de eso la discusión la van a dar los compañeros, ya tienen un orden del día, están discutiendo el reglamento interno del congreso, están charlando la modificación de la carta orgánica después del reglamento electoral nuevo que dictó la provincia, hoy se necesita readecuar, es una carta orgánica que tiene varios años ya de haberse hecho y bueno, necesita toda una reestructuración, van a generar una comisión que sea la que restablezca toda nuestra carta orgánica”.

El análisis del contexto y una agenda propia del partido: “salir de la agenda de los dirigentes, acá no es una cuestión de unos contra otros, sino precisamente de qué quiere representar el partido justicialista, con los frentes que hemos convocado del campo nacional y popular, yo creo que hoy Chubut necesita una alternativa diferente, que no sea las políticas de ajuste que estamos viviendo a través del gobierno de Milei con su socio político en la provincia que es Nacho Torres”.

La situación de la provincia: “hemos perdido prácticamente la matriz productiva de la provincia, de la cuenca del Golfo San Jorge con más de 11.000 trabajos formales e informales, porque nosotros hablamos de 6.000 de la cuenca formal, que lo decían los secretarios generales de la UOCRA que están acá, la pérdida de puestos de trabajo constante y en esta semana con más telegramas de despido, yo creo que eso el gobierno nacional y provincial en conjunto han dejado a la deriva a la provincia del Chubut con una industria que fue la que durante más de 127 años le dio el 40% del PBI nacional, la riqueza del 60% de nuestra provincia y que hacía que muchas ciudades con las regalías petroleras puedan incluso pagar sueldo”.

La reconstrucción del trabajo: “generar más trabajo, porque acá lo que necesita en nuestra provincia es producción y trabajo y no hay otra solución. Con un gobierno nacional, popular, un gobierno que trabaje por la justicia social y que piense en los otros”.

En las elecciones del 2025, el partido quedó segundo: “quedamos segundo porque no supimos interpretar todavía ese mensaje de la gente que es, vuelvo a decir lo mismo, es hablar de unidad, de concepción, es hablar de unidad, de proyecto político y no hablar de nombres personales ni de proyectos individuales, creo que acá eso hoy se entendió y tenemos un gran presente y un gran futuro por delante”.

El contacto directo con la comunidad: “Yo vengo del mundo del trabajo, vengo no sólo del sindicalismo sino también de una actividad que es una profesión que es la del vendedor viajante y en esa profesión a nosotros nos enseñaron que no existe el whatsapp ni la tecnología, que existe el cara a cara con la gente y es un poco lo que venimos proponiendo desde el partido justicialista junto con la mesa en este último año y medio que nos tocó asumir esta gran responsabilidad que es conducir los destinos de nuestro partido, el partido más importante de la provincia del Chubut”.

La perspectiva de renovación y juventud: “Un mensaje para los jóvenes que se están adentrando al mundo adulto, al mundo político, este compañerismo no se ve en otros partidos, es la forma de poder convencer a la gente que se está sumando. Tenemos que entender que el peronismo es compañerismo, tenemos que volver a recuperar esa comunidad organizada que es poder ser líderes sociales y cuando hablo de esto es trabajar en nuestras iglesias, nuestros clubes, nuestro barrio. El nacimiento del peronismo y la creación del movimiento nacional justicialista se debe a eso, a ser solidario y esa solidaridad hoy debemos refrendarla con nuestros jóvenes”.

El sindicalismo como una herramienta de solidaridad: “Venimos del sindicalismo donde nosotros entendemos que cada uno de los representantes, desde un delegado de fábrica al compañero que representa al sindicato en lo más alto, tienen el mismo poder de habla para discutir, debatir y construir. Bueno, desde ese lugar el movimiento obrero hoy lo veo acá al secretario general de la CGT del Valle, lo veo al secretario general de la CGT de Esquel, lo veo al secretario general compañero y amigo Raúl Silva con quien compartimos la CGT de Comodoro Rivadavia y digo estamos todos unidos en que somos la columna vertebral del partido justicialista. Debemos ser nosotros quienes retomemos esta charla con los jóvenes, con los grandes, porque acá no hay nadie que se la sepa toda, al contrario, tenemos que retomar esto y hacer una autocrítica grande”.

La esperanza y el trabajo, como una inspiración colectiva: “Como dijo el Papa Francisco, hemos debilitado la estructura partidaria desde un lugar de los ismos, entonces no tienen que existir los proyectos personalistas, vuelvo a decir que hay hombres y mujeres dentro de nuestro movimiento que nos pueden representar, que debemos construir una política real, social, cultural, deportiva, que nos contenga a todos”

SL