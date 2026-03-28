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Por Redacción Red43

La Trochita volvió a rugir tras un mes de refacciones

Puesta a punto tras el verano, la temporada de otoño del atractivo local comenzó sus salidas el día de hoy.
Por Redacción Red43

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El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut informó que suspendería durante unas semanas sus salidas tradicionales en el trayecto que conecta a las estaciones Esquel y Nahuelpan.

 

 

El emblemático tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, volvió  reacondicionado en la mañana de hoy.

 

El comienzo del ciclo otoñal incluye salidas en semana santa, siendo nuevamente uno de los paseos más convocantes de la cordillera.

 

Las personas interesadas en vivir esta experiencia inolvidable a bordo de una formación ferroviaria con más de 100 años de historia pueden gestionar la compra del ticket en la página web www.latrochita.org.ar o en las oficinas de la Estación Esquel.

 

 

SL

 

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