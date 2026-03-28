Esquel podría recibir una importante inversión hotelera internacional

Representantes de Choice Hotels International visitaron la ciudad de Esquel con el objetivo de evaluar posibles inversiones en el destino, en el marco de la ordenanza de promoción a las Inversiones Turísticas, impulsada por el intendente Matías Taccetta.

Durante su estadía, los referentes del grupo realizaron recorridas y “site inspections” en distintos puntos estratégicos de la ciudad, donde analizaron potenciales proyectos hoteleros con el acompañamiento técnico de la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación y del organismo provincial de turismo, encabezado por el ministro Diego Lapenna.

La iniciativa se enmarca en una política pública orientada a fomentar y facilitar el desarrollo de emprendimientos privados vinculados al turismo, fortaleciendo el posicionamiento de la provincia de Chubut como destino estratégico para inversiones.

Choice Hotels International es el primer portafolio hotelero 100% franquiciado a nivel global y la tercera cadena hotelera más grande del mundo, con más de 80 años de trayectoria. Actualmente cuenta con más de 7.500 hoteles en 40 países y 22 marcas, entre las que se destacan Radisson, Cambria Hotels y Comfort Inn, entre otras.

Este proceso de análisis y potencial inversión también se da en el contexto de la agenda de promoción internacional que impulsa la Nación. En ese sentido, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, mantuvo un encuentro con Alejandro Pardo, Head of Development CALA, y Mauricio Hammeken, CEO Development para Latinoamérica y el Caribe del grupo, con el objetivo de avanzar en oportunidades de desarrollo en destinos argentinos.