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28 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Conmoción en Tecka por la muerte de un hombre

Se investiga la responsabilidad de su pareja en el hecho. El hombre murió camino al hospital de Esquel, herido de bala.
Por Redacción Red43

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Un equipo de Fiscalia de Esquel, viajó a Tecka para dirigir la investigación. La imputada dio aviso a la policía tras el ataque. El hombre falleció camino al hospital de Esquel debido a la gravedad de las heridas.

 

 

Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la localidad de Tecka este fin de semana. Un equipo del Ministerio Público Fiscal se desplazó hasta la zona para intervenir en el homicidio de un hombre, cometido presuntamente por su esposa en el interior de su vivienda.

 

 

Según los primeros reportes policiales, fue la propia mujer quien dio aviso a las autoridades. Al arribo de los efectivos, manifestó que le había disparado a su marido en el momento en que este regresó al domicilio en estado de ebriedad.

 

Dada la urgencia del caso, se solicitó de inmediato una ambulancia para trasladar al herido hacia la ciudad de Esquel. Sin embargo: el hombre perdió la vida cuando el vehículo sanitario apenas había recorrido unos 30 kilómetros,

 

Para garantizar el abordaje integral del caso, un equipo de la Fiscalía se constituyó en el lugar de los hechos. La comitiva incluyó a una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

 

 

Situación procesal: La mujer permanecerá detenida. Resta que la Oficina Judicial informe la fecha para la realización de la audiencia de control de la detención y formalización de la investigacion penal.

 

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