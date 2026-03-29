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Por Redacción Red43

Esquel conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

El acto oficial será encabezado por el intendente Matías Taccetta y se realizará el 2 de abril en el Monumento a los Caídos.
Por Redacción Red43

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El intendente municipal Matías Taccetta, junto al Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y Zona Noroeste, invitan a la comunidad a participar del acto en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

 

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 11:00 en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la intersección de Avenida Alvear y Pasaje Mermoud.

 

Desde la organización convocan a vecinos e instituciones a sumarse a este homenaje, que busca mantener viva la memoria y reconocer a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

 

 

 

R.G.

 

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