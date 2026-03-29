Esquel conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

El intendente municipal Matías Taccetta, junto al Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas de Esquel y Zona Noroeste, invitan a la comunidad a participar del acto en conmemoración por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La ceremonia se llevará a cabo el jueves 2 de abril a las 11:00 en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la intersección de Avenida Alvear y Pasaje Mermoud.

Desde la organización convocan a vecinos e instituciones a sumarse a este homenaje, que busca mantener viva la memoria y reconocer a quienes participaron del conflicto del Atlántico Sur.

R.G.