Ricardo Sastre denunció amenazas con un arma y hay un detenido en Madryn

Un hombre fue detenido en Puerto Madryn luego de ser acusado de amenazar al ex vicegobernador Ricardo Sastre. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Chubut, el hecho se produjo cuando el sospechoso, lo increpó en un estado de fuerte alteración.

Tras la denuncia, la investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Bugueño, quien solicitó la detención del acusado. La medida fue avalada por la jueza María Alejandra Hernández.

Sastre aseguró que fue amenazado con un arma de fuego en su lugar de trabajo y remarcó la gravedad del episodio. “No es un hecho menor ni algo que se pueda naturalizar”, sostuvo, al tiempo que vinculó lo ocurrido con prácticas intimidatorias.

El ex funcionario también afirmó que avanzará hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca el caso y advirtió sobre la circulación de información falsa en torno al hecho. “La violencia no tiene lugar en la convivencia democrática”, concluyó.

R.G.