Vuelco de veleros en Lago Epuyén: investigan el rol del viento en la tragedia

El comisario mayor Hugo Melipil brindó detalles sobre el fatal accidente ocurrido en el Lago Epuyén, donde una persona perdió la vida luego de que dos veleros se dieran vuelta. Según explicó, el hecho estuvo directamente relacionado con un repentino cambio en las condiciones del clima.

De acuerdo a su relato, durante gran parte de la jornada el tiempo se mantuvo estable, pero hacia la tarde se intensificó el viento, lo que provocó un fuerte oleaje que terminó afectando a las embarcaciones.

En total, cinco personas participaban de la actividad náutica, distribuidas en dos veleros: en uno viajaban dos adultos junto a un menor, y en el otro, dos mayores de edad, todos de la Comarca Andina.

Como consecuencia del vuelco, cuatro de los ocupantes lograron sobrevivir y fueron hallados en buen estado. Sin embargo, uno de ellos murió por ahogamiento tras caer al agua. Su cuerpo fue encontrado horas más tarde en la orilla del lago.

Melipil también indicó que el operativo de rescate se vio demorado por la falta de señal en la zona. Si bien el accidente ocurrió cerca de las 17:00, recién entre las 19:30 y las 20:00 se pudo dar aviso a las autoridades, luego de que los sobrevivientes alcanzaran la vivienda de un vecino. A partir de allí, se desplegó un operativo con bomberos, policías y equipos de emergencia.

R.G.