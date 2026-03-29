Definen en semanas el futuro judicial de Agostina Páez en Brasil

La situación de Agostina Páez continúa sin resolución. Tras una audiencia reciente, el juez primero le permitió regresar a la Argentina, pero luego revocó esa decisión y ordenó que permanezca en Brasil hasta que se dicte sentencia.

Ahora, las partes deben presentar sus alegatos y el magistrado definirá el rumbo del caso. La acusación fue unificada y solicita una pena mínima de dos años, con posibilidad de reemplazar la prisión por medidas alternativas.

Entre los escenarios posibles, el juez podría avalar ese acuerdo y permitir que Páez cumpla sanciones en su país, exigir que parte de las medidas se realicen en Brasil o avanzar hacia un juicio más extenso. También, aunque menos probable, podría absolverla.

R.G.