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29 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Definen en semanas el futuro judicial de Agostina Páez en Brasil

La abogada argentina sigue retenida en Río de Janeiro y espera un fallo en una causa por injuria racial que podría resolverse en los próximos 15 a 20 días.
Por Redacción Red43

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La situación de Agostina Páez continúa sin resolución. Tras una audiencia reciente, el juez primero le permitió regresar a la Argentina, pero luego revocó esa decisión y ordenó que permanezca en Brasil hasta que se dicte sentencia.

 

Ahora, las partes deben presentar sus alegatos y el magistrado definirá el rumbo del caso. La acusación fue unificada y solicita una pena mínima de dos años, con posibilidad de reemplazar la prisión por medidas alternativas.

 

Entre los escenarios posibles, el juez podría avalar ese acuerdo y permitir que Páez cumpla sanciones en su país, exigir que parte de las medidas se realicen en Brasil o avanzar hacia un juicio más extenso. También, aunque menos probable, podría absolverla.

 

 

 

R.G.

 

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