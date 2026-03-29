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29 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Invitan en Esquel al taller “Cuidados Invisibilizados” con entrada gratuita

La propuesta, en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora, se realizará este domingo en el Centro Cultural Melipal y está abierta a toda la comunidad.
Por Redacción Red43

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Desde la Municipalidad de Esquel convocan a vecinos y vecinas a participar del taller “Cuidados Invisibilizados”, una actividad que se desarrolla en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora.

 

El encuentro tendrá lugar el domingo 29 de marzo a las 20:00 en el Centro Cultural Melipal, con entrada libre y gratuita.

 

La iniciativa busca generar un espacio de diálogo y concientización, promoviendo la participación de la comunidad en torno a una temática social relevante.

 

 

 

R.G.

 

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