Invitan en Esquel al taller “Cuidados Invisibilizados” con entrada gratuita

Desde la Municipalidad de Esquel convocan a vecinos y vecinas a participar del taller “Cuidados Invisibilizados”, una actividad que se desarrolla en el marco del Mes de la Mujer Trabajadora.

El encuentro tendrá lugar el domingo 29 de marzo a las 20:00 en el Centro Cultural Melipal, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa busca generar un espacio de diálogo y concientización, promoviendo la participación de la comunidad en torno a una temática social relevante.

R.G.