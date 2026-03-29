Provincia entregó más de 2 mil anteojos para eatudiantes

El programa federal, articulado a través de un operativo interministerial que lleva adelante el Gobierno del Chubut, avanza con nuevos recorridos y garantiza controles oftalmológicos y la entrega de anteojos sin costo para el beneficiario, a estudiantes de nivel primario y secundario. En tres localidades ya se realizaron 2.414 controles oftalmológicos y se entregaron 2.160 anteojos.

El Gobierno del Chubut, informa la continuidad del programa federal “Ver para ser libres”: una iniciativa desarrollada en articulación con organismos nacionales, provinciales y municipales, que tiene como objetivo detectar de manera temprana dificultades visuales en estudiantes de escuelas primarias y secundarias, facilitando su tratamiento oportuno.

En ese marco, tras el recorrido realizado por tres localidades de la provincia, se concretaron un total de 2.414 controles oftalmológicos y se entregaron 2.160 anteojos a estudiantes chubutenses. Asimismo, se destacó el compromiso de las comunidades educativas, directivos escolares y personal auxiliar, cuyo acompañamiento resulta clave para el desarrollo del operativo.

*Operativo territorial con atención integral*

Luego de una primera jornada realizada el pasado 16 de marzo, el dispositivo móvil continúa su recorrido por distintas localidades de la provincia, acercando controles de agudeza visual directamente a las escuelas. Los camiones están equipados con consultorios oftalmológicos y talleres donde se confeccionan los anteojos en el acto, en aquellos casos en los que se detecta la necesidad.

Esta política pública resulta fundamental si se considera que entre el 15% y el 20% de los niños en edad escolar pueden presentar dificultades visuales que, de no ser abordadas a tiempo, podrían interferir en su desarrollo pedagógico. En ese sentido, la detección temprana permite garantizar mejores condiciones para el aprendizaje y la inclusión educativa.

El programa se implementa mediante un trabajo conjunto entre el Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; los ministerios de Educación y de Desarrollo Humano de la provincia; la Secretaría de Salud provincial; y los municipios locales. Esta articulación permite organizar los recorridos y coordinar con cada institución educativa la convocatoria de los estudiantes.

*Reconocimiento a los equipos de salud de la provincia*

Al respecto, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, puso en valor el trabajo que vienen desarrollando los equipos de salud de la provincia, entre ellos Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno (TCST), enfermeros, médicos generalistas y oftalmólogos, para llevar adelante los controles oftalmológicos en extensas jornadas que se desarrollan entre las 8 y las 19 horas.

Asimismo, la funcionaria destacó que esta iniciativa “permite realizar controles oftalmológicos periódicos en niños en edad escolar, con el objetivo de detectar de manera temprana posibles alteraciones visuales que puedan afectar su aprendizaje y desarrollo”.

En ese sentido, precisó que “diversos problemas visuales, como miopía, hipermetropía o astigmatismo, pueden presentarse sin síntomas evidentes y repercutir en el rendimiento académico, la atención y la integración escolar”.

Por tal motivo, indicó que “la detección oportuna y el tratamiento adecuado permiten mejorar significativamente la calidad de vida de los niños y favorecer su trayectoria educativa”. Además, recomendó a las familias “efectuar un control oftalmológico antes del inicio de la escolaridad y mantener evaluaciones periódicas durante toda la etapa escolar”.

*Cronograma y convocatoria por localidad*

En esta etapa, el operativo continuará desarrollándose en distintas localidades de la provincia.

En Comodoro Rivadavia, hasta el 1° de abril se avanzará con la atención de estudiantes de las escuelas N° 209, 153, 160, 184, 211, 218, 2006, 1024, 1010, 143, 13, 26, 32, 34, 39, 52, 105, 133, 172, 198 y 1011. En tanto, en Rada Tilly el operativo se llevará adelante los días 2 y 3 de abril, alcanzando a estudiantes de las escuelas N° 12 y 217.

Por su parte, en Sarmiento, las jornadas previstas para los días 6 y 7 de abril permitirán la atención de estudiantes de las escuelas N° 28, 82, 102, 135 y 163. En Río Mayo, el dispositivo estará presente entre el 8 y el 10 de abril, convocando a estudiantes de las escuelas N° 36, 70, 71, 72, 73 y 94.

En Trelew, hasta el 30 de marzo participarán estudiantes de las escuelas N° 40, 123, 189 y 220. A partir del 31 del mismo mes, en Gaiman y Dolavon se atenderá a estudiantes de las escuelas N° 55, 61, 100, 101, 125, 130, 139 y 140.

Finalmente, en la región de la Meseta el programa alcanzará, entre el 6 y el 8 de abril, a estudiantes de Las Plumas y Paso de Indios pertenecientes a las escuelas N° 6, 15, 31, 56, 77, 118 y 212. En tanto, en la cordillera chubutense los móviles recibirán a estudiantes de las escuelas N° 54, 112, 179, 205 y 210 de Esquel, del 9 al 10 de abril.

Las familias interesadas no necesitan realizar inscripción previa, ya que cada institución educativa informará oportunamente los horarios y la modalidad de participación. Asimismo, tanto el control oftalmológico como la provisión de anteojos serán sin costo para los beneficiarios.

Desde el Ministerio de Educación se destacó la importancia de este tipo de políticas integrales, que no solo promueven el cuidado de la salud, sino que también fortalecen las trayectorias educativas de niñas y niños en todo el territorio provincial.

Finalmente, se recomienda a las familias y comunidades educativas mantenerse informadas a través de los canales oficiales del Gobierno del Chubut ante posibles actualizaciones o modificaciones en el cronograma previsto.