La economía frenó en febrero y cortó la recuperación de comienzos de año

La mejora económica que se había insinuado a comienzos de 2026 se interrumpió en febrero, cuando la actividad volvió a mostrar números negativos. Luego de un arranque alentador, el retroceso estuvo marcado principalmente por el mal desempeño de los sectores vinculados al mercado interno.



Según el Índice General de Actividad de la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, la economía cayó 2,9% interanual en febrero y 0,5% frente a enero en términos desestacionalizados. Así, el primer bimestre cerró con una baja acumulada de 1,9%.



El dato contrasta con enero, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos había informado un crecimiento del 1,9% interanual, lo que había generado expectativas de recuperación. Incluso el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en ese momento el nivel de actividad alcanzado.



A nivel sectorial, la industria y el comercio volvieron a caer con fuerza, reflejando la debilidad del consumo. En cambio, la minería —impulsada por Vaca Muerta— y el agro mostraron números positivos.



El resultado deja un escenario dispar y plantea un desafío para el Gobierno, que proyecta un crecimiento del 5% para 2026 y necesita que los sectores más rezagados logren recuperarse en los próximos meses.

R.G.