Intercambio entre Argentina y Chile fortalece la gestión del Parque Provincial Patagonia Azul

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, lleva adelante una agenda de trabajo junto a una delegación técnica proveniente de Chile, en el marco del proyecto de cooperación binacional “Desarrollo sustentable y conservación marino-costera”.

La misión se desarrolla en territorio provincial con la participación de equipos técnicos locales, y es acompañada por la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, y la asesora de Gobierno, Gladys González.

La iniciativa vincula al Parque Provincial Patagonia Azul con el Área de Conservación de Múltiples Usos “Mar de Juan Fernández” (Chile), con el objetivo de fortalecer capacidades en planificación, manejo, monitoreo, fiscalización y desarrollo de economías locales sustentables. De este modo, se promueve la compatibilización entre la conservación de la biodiversidad y actividades productivas como el turismo de naturaleza y la pesca artesanal.

Este intercambio da continuidad a una serie de talleres virtuales previos, en los que participaron equipos técnicos de la Secretaría de Pesca, guardafaunas y guardaparques del Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA) y del Área Natural Protegida Parque Provincial Patagonia Azul, abordando temáticas vinculadas al monitoreo, control y gestión de áreas marinas protegidas.

Recorrida de comitiva chilena

Durante su estadía, la comitiva chilena -integrada por Julio Chamorro, Felipe Sáez, Marco Pérez, Monserrat Elena González Soto y Elizabeth Mariana Celedón de Rodt- inició su recorrido en el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías, donde fue recibida por el cuerpo de guardafaunas, que brindó una explicación sobre la colonia de pingüinos, sus distintas etapas, y las tareas de conservación que allí se desarrollan.

Luego, la agenda continuó en la localidad de Camarones, donde se llevó a cabo una reunión institucional con la intendenta Claudia Loyola y parte de su gabinete, con el acompañamiento de Parques Nacionales. Posteriormente, la delegación visitó la Escuela Técnica con especialidad en Biología Marina, Pesca y Acuicultura, generando un espacio de intercambio enriquecedor como modelo de desarrollo y formación.

Las actividades incluyeron además un recorrido por el Parque Provincial Patagonia Azul, visitando los portales Isla Leones, Isla Tova y Bustamante, donde se compartieron experiencias vinculadas a la gestión del uso público, la conservación de ecosistemas y el desarrollo del turismo responsable.

Por último, se realizó una reunión con el secretario de Pesca de la Provincia, Diego Brandán, que culminó con una visita al Puerto de Rawson y un intercambio con integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia.

El proyecto, con una duración prevista de 12 meses, busca consolidar un modelo de gestión que integre la conservación marina con el desarrollo económico local, promoviendo el empleo, la equidad y el fortalecimiento de las comunidades costeras. Asimismo, propone generar un espacio sostenido de cooperación entre ambas regiones, que permita intercambiar herramientas, enfrentar amenazas ambientales comunes y posicionar a estos territorios como destinos internacionales de turismo de naturaleza.

R.G.