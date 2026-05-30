Esquel: Jornada estable y sin lluvias para este sábado

La jornada de hoy sábado 30 de mayo se presenta con condiciones climáticas favorables en Esquel. Según el reporte meteorológico, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones, lo que garantiza estabilidad para quienes tienen planeado realizar actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio de jornada frío, con una mínima de 2°C durante la mañana, aumentando gradualmente hacia la tarde hasta alcanzar una máxima agradable de 13°C. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 10°C, manteniéndose un clima fresco pero estable.

El viento se presentará de manera moderada, con velocidades constantes que oscilarán entre los 7 y 12 km/h a lo largo de todo el día. Estas condiciones, junto a la ausencia de ráfagas intensas, conforman un panorama meteorológico propicio para eventos como el reconocimiento del circuito del "Duatlón La Zeta" y los encuentros comunitarios previstos para este fin de semana.







