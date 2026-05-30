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30 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Esquel: Jornada estable y sin lluvias para este sábado

El reporte meteorológico anticipa cielo parcialmente nublado y ausencia de precipitaciones, con vientos leves que favorecerán el desarrollo de las actividades al aire libre.
Por Redacción Red43

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La jornada de hoy sábado 30 de mayo se presenta con condiciones climáticas favorables en Esquel. Según el reporte meteorológico, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones, lo que garantiza estabilidad para quienes tienen planeado realizar actividades al aire libre.

 

En cuanto a las temperaturas, se espera un inicio de jornada frío, con una mínima de 2°C durante la mañana, aumentando gradualmente hacia la tarde hasta alcanzar una máxima agradable de 13°C. Durante la noche, el termómetro descenderá hasta los 10°C, manteniéndose un clima fresco pero estable.

 

El viento se presentará de manera moderada, con velocidades constantes que oscilarán entre los 7 y 12 km/h a lo largo de todo el día. Estas condiciones, junto a la ausencia de ráfagas intensas, conforman un panorama meteorológico propicio para eventos como el reconocimiento del circuito del "Duatlón La Zeta" y los encuentros comunitarios previstos para este fin de semana.



 

 

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