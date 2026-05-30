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30 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Lago Rosario y Sierra Colorada se reúnen hoy para avanzar en su Plan Integral Comunitario

Durante esta mañana, la comunidad se cita en el Centro Comunitario de Lago Rosario para revisar soluciones a problemáticas locales y analizar los resultados obtenidos mediante tecnología de drones.
Por Redacción Red43

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La comunidad de Lago Rosario y Sierra Colorada se encuentra convocada para participar, durante la jornada de hoy sábado 30 de mayo, de una nueva instancia del Taller del Plan Integral Comunitario. El encuentro, que busca dar continuidad al trabajo participativo realizado previamente, se está llevando a cabo en el Centro Comunitario de Lago Rosario hasta las 13 horas.

 

Este taller se presenta como un espacio fundamental para consolidar las propuestas de desarrollo regional. Durante la mañana, los vecinos trabajan en la revisión y priorización de las soluciones propuestas para las problemáticas identificadas anteriormente, con el objetivo de establecer un orden claro de ejecución para las mejoras necesarias.

 

Asimismo, se dedica un espacio específico para compartir y comentar los resultados obtenidos tras el reciente vuelo de un dron en la zona. Esta herramienta tecnológica ha sido clave para obtener un diagnóstico visual y técnico detallado del terreno, permitiendo un análisis más preciso para la planificación futura.

 

Finalmente, la jornada abre el diálogo sobre los pasos a seguir para fortalecer el desarrollo sostenible de ambas localidades. Este proceso, que promueve la construcción colectiva de políticas locales, cuenta con el respaldo de diversos organismos, incluyendo el INTA, la Secretaría de Bosques del Chubut, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, junto a la colaboración de la FAO y el Green Climate Fund.

 

Desde la organización invitaron a todos los vecinos a sumarse, subrayando que la participación ciudadana es el pilar indispensable para garantizar que el Plan Integral Comunitario responda a las necesidades reales de quienes habitan el territorio.



M.G

 

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