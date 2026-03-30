20°
20°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 30 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad La Hoya
30 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Planifican detonaciones controladas para prevenir avalanchas en La Hoya

Con esta inversión, La Hoya fortalece su capacidad operativa y reafirma su compromiso con los más altos estándares para quienes trabajan y disfrutan la montaña. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Por primera vez, el Plan de Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.) se realizará mediante detonaciones controladas en zonas de riesgo, sumando infraestructura clave como nuestro primer polvorín.

 

Este protocolo permite al equipo anticiparse a las condiciones de la montaña, provocando avalanchas controladas antes de la apertura de pistas y optimizando los tiempos de respuesta en terreno.

 

Un proyecto desarrollado bajo estrictas regulaciones de ANMAC, que refleja algo central: la seguridad no se improvisa, se planifica.

 

Con esta inversión, La Hoya fortalece su capacidad operativa y reafirma su compromiso con los más altos estándares para quienes trabajan y disfrutan la montaña.

 

SL
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Huemul: Hallan el cuerpo de una persona e investigan las causas del deceso
2
 Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada
3
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
4
 Detienen a dos hombres armados por caza ilegal en un coto privado sobre la Ruta 259
5
 Girineldo Vidal QEPD
1
 Suspenden la aplicación de la ley de reforma laboral
2
 Lanzan las inscripciones para los talleres municipales TAMFI y TAMFOC en Esquel
3
 Punta Tombo: Estudiantes de la UDC realizaron prácticas de formación en terreno
4
 Cárceles en Chubut: Diputados avanzan en la prohibición del uso de celulares
5
 Trevelinsense se consagró campeón argentino de Pentatlón Moderno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -