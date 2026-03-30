Planifican detonaciones controladas para prevenir avalanchas en La Hoya

Por primera vez, el Plan de Desencadenamiento de Avalanchas (P.I.D.A.) se realizará mediante detonaciones controladas en zonas de riesgo, sumando infraestructura clave como nuestro primer polvorín.

Este protocolo permite al equipo anticiparse a las condiciones de la montaña, provocando avalanchas controladas antes de la apertura de pistas y optimizando los tiempos de respuesta en terreno.

Un proyecto desarrollado bajo estrictas regulaciones de ANMAC, que refleja algo central: la seguridad no se improvisa, se planifica.

Con esta inversión, La Hoya fortalece su capacidad operativa y reafirma su compromiso con los más altos estándares para quienes trabajan y disfrutan la montaña.

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