Taller de confección de toallitas reutilizables en el barrio 28 de junio

Graciela Avilés, Presidenta del Consejo Municipal de la Mujer, Género y Diversidad de Esquel, junto a Nora Cisneros, de la Agrupación Carlos Jáuregui, presentaron un taller de confección de toallitas reutilizables. La iniciativa se desarrollará en la sede vecinal del barrio 28 de junio a partir del 16 de abril y funcionará los días jueves. Según explicaron las referentes, se trata de una prueba piloto de dos meses con un cupo de diez personas, por lo que solicitaron a los interesados inscribirse con compromiso de asistencia en la sede del Consejo o en el programa Apoyo a la Educación.

Nora Cisneros destacó que la importancia de este proyecto tiene que ver con la salud integral y el acceso a insumos de higiene. "Mi salud como persona menstruante depende muchas veces de los insumos o la posibilidad de acceso que tenga ellos", señaló la licenciada, remarcando el alto costo de los productos descartables en el mercado actual. Además, puso énfasis en que aprender a fabricar estas toallitas puede ser una herramienta contra la deserción escolar y una oportunidad de salida laboral mediante el emprendedurismo en un contexto de crisis económica.

Por su parte, Graciela Avilés detalló que las inscripciones se reciben diariamente en San Martín y Mitre o al teléfono 2945 654390. "Lo importante sobre todo es tener ganas de participar y compromiso, porque el hecho de que vos te inscribas implica una responsabilidad de asistir", manifestó Avilés, quien también solicitó la colaboración de la comunidad con materiales como hilos, telas y abrochadoras. El taller contará además con instancias de sensibilización sobre prevención de VIH y salud ambiental para reducir el impacto de los productos industriales.

Las organizadoras insistieron en que el objetivo principal es que los asistentes adquieran saberes distintos y reduzcan sus gastos mensuales. "La idea es que la persona no tenga barreras de acceso a este insumo y lo pueda hacer", concluyeron, invitando especialmente a estudiantes de formación profesional y vecinos interesados en la autogestión de su cuidado personal.



E.B.W.