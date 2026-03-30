Plan integral de obra pública en Esquel

La Secretaría de Obras Públicas mantiene activos frentes de trabajo en arterias estratégicas para mejorar la conectividad urbana antes del inicio de la veda invernal. Durante una recorrida por la calle Dante Brozzi, el intendente Matías Taccetta informó sobre el avance de las tareas que incluyen cordón cuneta y posterior adoquinado. "Estamos avanzando primero con los cordones cuneta acá en la calle Dante Brosi, continuaremos con la calle Fleming, estamos también en Guido Spano, hormigonando la 25 de Mayo casi Alsina", detalló el mandatario. La intención oficial es completar los anillos viales que vinculen avenidas principales como Ameghino y Alvear para optimizar la circulación de los vecinos.

Desde el Ejecutivo Municipal se destacó que este año se proyecta un nivel de ejecución superior a periodos anteriores en materia de cordón cuneta. "La intención nuestra para este año es llevar al máximo posible la cantidad de cuadras con cordón cuneta, van a ser 50 en toda la ciudad, creo que es el año con mayor cantidad de obras de cordón cuneta que vamos a tener", sostuvo Taccetta. Además, el intendente adelantó gestiones para la repavimentación de accesos principales. "Esperemos que en los próximos días tener la noticia de tener la planta de asfalto acá en la ciudad y empezar a asfaltar la avenida Ameghino, un compromiso del gobierno provincial en compensación con la deuda que tiene con el gobierno nacional", indicó.

En relación al financiamiento, el sistema se basa en la declaración de utilidad pública y el recupero de fondos a través del pago de los frentistas, descartando la modalidad de consorcios. "Buscamos es ir financiándonos primero con fondos municipales y después con el pago por parte de los vecinos poder continuar con otras obras", explicó el jefe comunal. El esquema permite iniciar los trabajos una vez que existe un consenso mayoritario en la cuadra afectada. "Si supera el 70 por ciento de la cuadra nosotros abordamos esta construcción, acortamos muchísimo los plazos de documentar cada uno de los pasos administrativos y eso nos permite hacer la mayor cantidad de obras", concluyó el intendente.

E.B.W.