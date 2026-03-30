Taccetta visitará la obra de la Planta de Residuos

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, anunció que este martes visitará la Planta de Tratamiento de Residuos junto a concejales de distintos espacios, en el marco de los avances de una obra que calificó como "necesaria" para la ciudad.

“Mañana voy a estar presente en la planta, hemos convocado a los concejales, tanto del oficialismo como de la oposición, para que vean cuáles son los avances de esta obra millonaria que va a financiar 100% el municipio de Esquel, gracias a la contribución de cada uno de los vecinos”, expresó.

El jefe comunal destacó que se trata de una intervención largamente esperada: “Era una obra necesaria, hacía unos cuantos años que se esperaba. Es el módulo 2, son más de 1.300 millones de pesos invertidos en esa obra que, vuelvo a decir, es necesaria, más allá de la cuestión judicial”.

En ese sentido, respondió a cuestionamientos de algunos ediles sobre los tiempos de ejecución. “He escuchado a algunos concejales quejarse por esa obra, como que llega tarde, y bueno, llega cuando tiene que llegar. Asumimos la gestión sabiendo cuál era la situación de la planta de tratamiento, pero no ponemos excusas, nosotros trabajamos para llevar a cabo cada una de las obras que son necesarias para la ciudad”, sostuvo.

Consultado por críticas puntuales de la oposición, Taccetta indicó: “Los invitamos para que, en caso de tener quejas hacia la gestión, que sean con fundamento”.

R.G.