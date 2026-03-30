Casino de Esquel: telegramas de despido y mesa de diálogo

La situación de los empleados del Casino Esquel sumó nuevos elementos tras la confirmación del envío de telegramas de despido, en los que la empresa manifiesta la voluntad de abonar únicamente el 50 por ciento de las indemnizaciones de ley. El intendente Matías Taccetta confirmó que el próximo primero del mes el Gobernador de la provincia estará en la ciudad para dialogar directamente con los damnificados. "El día primero va a estar acá presente nuestro gobernador, a las 17 horas o 18 horas va a estar en la ciudad y la intención nuestra es que él pueda hablar con los vecinos que les han enviado el telegrama de despido", precisó el mandatario local.

El conflicto se origina en una discrepancia técnica entre la firma concesionaria y Lotería del Chubut sobre la vigencia de la licencia de explotación. Mientras la empresa aduce haber perdido la concesión, el ente regulador sostiene lo contrario. "La empresa aduce haber perdido la licencia, Lotería dice que no, creo que con el diálogo y llegando a un acuerdo, pensando también en dar prioridad a mantener los puestos de trabajo, son 49 familias que hoy en día viven una incertidumbre", señaló Taccetta. El intendente recordó que ya existían antecedentes negativos con la firma cuando cesó sus actividades en la localidad vecina de Trevelin, obligando al personal a trasladarse a la sede de Esquel.

Desde el Ejecutivo Municipal se remarcó que, aunque se trata de un conflicto en el sector privado, el Estado debe intervenir para garantizar la paz social y la estabilidad laboral. "Trabajamos para generar la mayor cantidad de puestos de trabajo posible en la ciudad y esto es un golpe fuerte porque son pocas las empresas que tienen tanta cantidad de empleados, en este caso 49", sostuvo el jefe comunal. En caso de que la actual prestataria ratifique su retiro, el municipio ya evalúa alternativas con Lotería del Chubut. "Esperemos que en el corto plazo poder tener una nueva licitación, adjudicar nuevamente a otra empresa y que tomen a la mayor cantidad de empleados posibles", concluyó Taccetta.

E.B.W.