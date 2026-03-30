Somos Danza celebra su habilitación como espacio cultural, con una renovada agenda de talleres, clases y eventos culturales

Agustina Mateos es la directora del espacio Somos Danza, ubicado en calle 9 de Julio 1562.



También profesora, la joven detalló las novedades de un lugar que crece para la cultura local: “Tenemos un montón de disciplinas de danza, contemporánea, danza urbana, danza jazz, bachata, clásico, tenemos danzas árabes y también tenemos pilates y también teatro, teatro inclusivo para personas con discapacidad y teatro para adolescentes e infancias”.



Somos Danza está celebrando su habilitación como espacio cultural integral: “Estamos habilitados como espacio cultural y la idea también es invitarlos para la agenda cultural que se va a ir armando durante estos meses para hacer algún tipo de evento o talleres, seminarios que se van a dar viernes, sábado y domingo, así que está abierto para alguna persona artista que tenga ganas de hacer algo acá, tenemos para sonido, tenemos luces, así que también estamos invitando para empezar a abrir la agenda cultural. La sala está habilitada para 50 a 100 personas, la sala nueva”.



Abril será el Mes de la Danza y preparan actividades para visibilizarlo: “El 29 de abril es el día de la danza y vamos a hacer una maratón, esto todavía no lo sabe nadie, ni siquiera mis alumnas, vamos a hacer una maratón de danza durante sábado y domingo, 25 y 26, abierto a todo público, para que vengan a conocer todas nuestras danzas, desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. 9 de julio, 1562”.



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