Llega "Por las Ramas": El primer festival de poesía de Trevelin

Bajo la premisa de que la palabra es una experiencia que se ramifica hacia todos los sentidos, llega la primera edición del Festival "Por las Ramas". El evento nace como una necesidad colectiva de habitar el territorio cordillerano desde la poesía, entendiéndola no solo como un objeto de lectura, sino como una herramienta de resistencia, encuentro e identidad.



El festival propone un recorrido que escapa a los formatos tradicionales, a través de propuestas como el "Menú Poético" (sábado 11 desde las 13 en Arcos al Sur, calle Roca 528): una propuesta donde la gastronomía regional y los vinos de la zona se maridarán con versos seleccionados e intervenciones escénicas de las actrices Malena De Vita y Marina Feldman.



Además, el evento contará con:



Lecturas en vivo de más de una decena de poetas invitados.

Feria de libros con el stand de la librería Cita Livre, especializada en editoriales independientes.

Charlas, talleres, presentaciones de libros y mesas de diálogo sobre pensamiento crítico y gestión cultural.

Cierre musical con destacados artistas locales.



Sedes:



Las actividades se concentrarán en dos espacios emblemáticos de la localidad la Biblioteca Popular de Trevelin, ubicada en calle Libertad 267, donde se realizará la apertura (el viernes 10 a las 20.30) y el taller de Viviana Ayilef (el sábado 11 de 10 a 12 hs), y Arcos al Sur (Calle Roca 528) que será escenario del resto de las actividades del día sábado 11.



Detrás de "Por las Ramas" se encuentra un colectivo de mujeres vinculadas a las letras, la comunicación y la producción: Clara Huffmann (socióloga y editora), Camila Olivera (librera), María Laura Besio (traductora y correctora), Bibiana Portugués (enóloga y escritora), Lucía Fernández Cívico (locutora y docente universitaria) y Mar Petersen (poeta y sommelier).



Además, la diseñadora gráfica Carolina Oliveto (UBA) fue la encargada de desarrollar el universo visual que da vida a "Por las Ramas", mientras que el registro sensible de cada momento estará a cargo de la fotógrafa Mechi Suarez, quien desde 2005 captura la esencia de la Patagonia con su lente.



Programación

El viernes 10 de abril desde las 20.30 hs en la Biblioteca Popular de Trevelin (Libertad 267) damos inicio al festival con las voces de les poetas: Nilda Bulzomi, Lele Castro, Bruno Méndez, Rodrigo Correa, Nicole Jiménez Huth y Jimena Carrizo; y música en vivo de Edu Puyeli @epuyelli Nos acompaña Bodega Contracorriente para brindar por el comienzo.

El sábado 11 de abril, también en la Biblio, de 10 a 12 hs se desarrollará el Taller "Hojas de otoño": Una experiencia poética y afectiva facilitada por Viviana Ayilef. Requiere inscripción previa al mail vivianayilef@gmail.com (Hasta el 31 de marzo estará abierta la inscripción).

Desde las 13 hsel festival se muda a la Sede de Arcos al Sur (Roca 528) es el turno del "Menú Poético": Un almuerzo sensorial por pasos con vinos de la bodega Nant y Fall e intervenciones de Malena De Vita y Marina Feldman. Se trata de una actividad arancelada, que requiere inscripción previa, (para más información ingresar al Instagram del Festival: @porlasramasfestival)

A partir de las 18:00 hs se desplegará la Charla "Tir: La poesía como parte de la identidad de un pueblo” a cargo de Clare Vaughan. Nacida en el País de Gales, es una incansable defensora de su lengua materna. Tras formarse en la Universidad de Aberystwyth, hace más de 20 años que trabaja en Chubut con la comunidad galesa. Hoy, desde Trevelin, coordina el "Proyecto de enseñanza del idioma galés para Chubut".

A las 19:00 vamos a conocer el libro de Lola Halfon: "Fuera de zona" (Patronus Ediciones), que viene de Bariloche junto a Camila Vallendor quien oficiará de presentadora.

A partir de las 20:00 hs se desarrollará la mesa de diálogo titulada: "¿Cómo se habita un territorio desde la poesía?", en la que conversarán: Viviana Ayilef, Sara Borda y Nilda Bulzomi, con la coordinación de Mar Petersen

Y desde las 21:00 hs es el gran cierre en el que la poesía y la música se abrazan. Con la lectura de Gustavo De Vera, Marisol Santos, Nicolás Aused, Pía Fondeville, Mar Petersen, Camila Vallendor, Lola Halfon y Viviana Ayilef, y música en vivo a cargo de Fer Estarque, Antü Paillacan, Ramiro Luengo y el Ensamble de Cuerdas Arcos. Habrá una cantina popular, gestionada por la murga Bailó la Pena. Acompañanan la noche de cierre los vinos de Chacra Baruk.

Durante las dos jornadas del festival, contaremos con la presencia de Pablo Modugno, artista plástico, docente y referente cultural radicado en Trevelin, quien desplegará un espacio de estampado en vivo, en el que venderemos bolsas de tela del Festival y donde además quienes asistan podrán llevar sus prendas para que Pablo la estampe con nuestros diseños.

Este festival lo construimos entre todos; si querés colaborar con el crecimiento de este espacio, nuestro alias es porlasramas.festival

Podes consultar todos los detalles del evento, a través de instagram: @porlasramasfestival.

