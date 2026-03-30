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Por Redacción Red43

Atención: corte de tránsito entre los puentes de los arroyos de Los Rifleros y Baguilt

La colocación de una nueva alcantarilla requiere medidas especiales en la mañana de hoy.
Por Redacción Red43

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Vialidad Nacional, a través del 13° Distrito Chubut, informa que hoy se realizarán trabajos sobre la RN 259, a la altura del kilómetro 56.

 

Dicho tramo comprende el camino entre los puentes de los arroyos de Los Rifleros y Baguilt.

 

Las tareas consisten en la colocación de una alcantarilla de 9 metros de longitud y 0,80 cm de diámetro.

 


Para la ejecución de estos trabajos será necesario realizar un corte transitorio de circulación, previsto en el horario estimado de 12:00 a 14:00 horas.

 

Desde el organismo vial se informó que se habilitará un camino alternativo para ser utilizado para el tránsito de móviles de emergencia (ambulancia, bomberos) en caso de ser necesario.

 


Se solicita a los usuarios respetar a los banderilleros que estarán sobre la calzada, señalizando la interrupción momentánea de circulación en el tramo indicado.

 


Antes de iniciar un viaje es importante verificar el estado de las rutas en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional

 


Por otras consultas, gestiones y/o reclamos podrá comunicarse de lunes a viernes de 9 a 17 horas llamando al 0800-222-6272/ 0800-333-0073, vía correo electrónico a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar o mediante el formulario web.

 

SL

 

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