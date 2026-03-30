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30 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Operativos de seguridad vial: más de 140 infracciones y 8 vehículos retenidos en la provincia

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que se detectaron 72 personas manejando bajo los efectos del alcohol. En Esquel y Trevelin se realizaron más de mil controles preventivos.
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, desarrolló operativos de fiscalización vial en rutas, ciudades y accesos en distintos puntos del territorio provincial durante el fin de semana.

 

En total, la Subsecretaría de Seguridad Vial controló 7.134 vehículos, realizó 4.378 test de alcoholemia y retiró a 72 conductores alcoholizados de la vía pública. Los procedimientos se llevaron adelante de manera coordinada con la Policía del Chubut y distintos organismos.

 

Rawson y Playa Unión

 

En el despliegue en la capital provincial; los controles tuvieron lugar en los ingresos a la ciudad tanto sobre la Ruta Provincial Nº 7 como en la Ruta Nacional Nº 25 incluyendo los ingresos a Playa Unión.

 

Durante las tareas de prevención, se controlaron 1.047 vehículos, se realizaron 847 test de alcoholemia, hubo 13 casos positivos, se labraron 23 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 2 vehículos.

 

Trelew

 

En Trelew los operativos se llevaron adelante en distintos puntos del casco urbano y en la periferia de la ciudad como así también en la Ruta Nacional Nº 3 tanto en el ingreso norte como en el acceso sur.

 

En total, se verificaron 886 vehículos, se efectuaron 645 test de alcoholemia en los que se detectaron a 13 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, se registraron 21 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvo un rodado.

 

Puerto Madryn

 

En Puerto Madryn, se controlaron 467 vehículos, se realizaron 243 test de alcoholemia, se detectaron 17 casos positivos y se labraron 21 infracciones.

 

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

 

En Comodoro Rivadavia, se llevaron a cabo operativos en distintos puntos de la ciudad y la periferia en el marco de las tareas preventivas que se desarrollan en la región.

 

En total, se controlaron 1.981 vehículos, se realizaron 1.274 test de alcoholemia, se detectó a 23 conductores en estado de ebriedad, se labraron 52 infracciones y se retuvieron dos automóviles.

 

En la localidad de Rada Tilly se verificaron 173 vehículos y se realizaron 80 test de alcoholemia arrojando resultados negativos.

 

Camarones

 

Se controlaron 32 vehículos, no se realizaron test de alcoholemia ni se elaboraron infracciones.

 

Comarca Andina

 

Las tareas de prevención tuvieron lugar sobre las rutas y accesos a Cholila, El Maitén, El Hoyo y Lago Puelo con un total de 540 vehículos verificados en diversos controles.

 

En estos operativos, se efectuaron 150 test de alcoholemia, se comprobó un caso positivo y se labraron 2 infracciones.

 

Esquel y Trevelin

 

En Esquel, se controlaron 809 vehículos, se realizaron 693 test de alcoholemia, se comprobó un positivo, se labraron 10 infracciones y no se retuvo ningún rodado.

 

En Trevelin se controlaron 392 vehículos y se realizaron 392 test de alcoholemia. Se registraron 4 resultados positivos, se labraron 9 actas de infracción y se retuvieron 3 rodados.

 

José de San Martín, Paso de Indios, Gobernador Costa, Río Pico y Tecka

 

En José de San Martín, se controlaron 164 vehículos y se labraron 2 infracciones, mientras que en Paso de Indios, se controlaron 20 vehículos y se labró 3 actas de infracción a la Ley Nacional de Tránsito.

 

En Gobernador Costa, se verificaron 161 vehículos y se labró una infracción, en tanto que en Río Pico, se controlaron 194 vehículos, se realizaron 53 test de alcoholemia, no se detectaron casos positivos y se labraron 2 infracciones.

 

Finalmente en Tecka, se controlaron 268 rodados y no se labraron infracciones.



M.G

 

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