Esquel: Más de 70 vecinos se capacitaron en xerojardinería

La actividad se desarrolló en dos etapas: una instancia teórica en instalaciones del INTA y una parte práctica en el barrio 28 de Junio, donde se realizó una plantación comunitaria en un espacio público.

El taller fue encabezado por la subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, junto al responsable del INTA en Esquel, Nicolás Nagahama, y contó con la participación de más de 76 vecinos.

En este marco, Lemir destacó que “fue una capacitación en jardinería adaptada a la sequía, dictada por el INTA con el conocimiento de la institución en flora nativa”.

Asimismo, resaltó la importancia de repensar el diseño de los espacios verdes en el contexto actual: “son nuevas miradas y formas de hacer paisajismo teniendo en cuenta el contexto de emergencia hídrica, el cambio climático, las temperaturas y bajas heladas, para lograr un paisajismo más resiliente, tanto con especies exóticas como nativas”.

Durante la jornada práctica, los participantes realizaron la plantación de un cantero con especies xerófitas en una de las plazas del barrio 28 de Junio, utilizando técnicas específicas como la incorporación de arena para favorecer el drenaje y la adaptación de las plantas.

Desde el municipio se destacó la gran convocatoria y el interés de la comunidad en este tipo de propuestas, orientadas al cuidado del ambiente y al uso responsable de los recursos naturales.

En este sentido, los equipos técnicos que ya se encuentran planfiicando la organización de una segunda edición del taller, con el objetivo de continuar fortaleciendo estas prácticas en la ciudad.







M.G