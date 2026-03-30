Pesca, música y tradición: todo listo para la Fiesta del Salmón en Camarones

La localidad costera ya palpita la llegada de uno de los eventos más significativos de su calendario cultural y deportivo: la 43° Fiesta Nacional del Salmón. Las jornadas de celebración, que se extenderán del 3 al 5 de abril, prometen consolidar una vez más a la localidad como un punto de referencia para el turismo regional, combinando la mística de la pesca deportiva con una variada oferta recreativa.

Hasta el momento, la organización ha confirmado la participación de 20 embarcaciones provenientes de diversos puntos de la provincia, como Puerto Madryn, Rawson, Trelew, El Hoyo y Comodoro Rivadavia, lo que asegura un alto nivel competitivo para el certamen de pesca de altura.

Una competencia con premios históricos



El corazón de la fiesta sigue siendo su concurso de pesca, que este año destaca por una importante inversión en premios. El ganador del concurso de altura se alzará con una recompensa de 7 millones de pesos, mientras que los competidores que logren el segundo y tercer puesto recibirán 2 millones y 1 millón de pesos, respectivamente. La propuesta se completa con el concurso de pesca de costa, que reparte un total de 2 millones de pesos, y la modalidad en kayak, que otorgará 600 mil pesos al ganador.

El cronograma deportivo iniciará formalmente el jueves 2 de abril con la ratificación de inscripciones y el despacho de las lanchas ante Prefectura. Durante el viernes y el sábado, la actividad en el mar se desarrollará de 9 a 16 horas, culminando cada jornada con el pesaje de las piezas obtenidas. El cierre protocolar tendrá lugar el domingo 5 de abril con la entrega de premios en el marco del tradicional y masivo almuerzo de chupín.





Actividades para toda la familia



Más allá de lo estrictamente deportivo, la Municipalidad de Camarones ha diseñado una agenda integral para recibir a los visitantes. La propuesta incluye una fuerte impronta cultural con exposiciones fotográficas sobre la historia de la fiesta, encuentros de arte joven y presentaciones de ballet. Para los más activos, habrá deportes alternativos de playa y "city tours" por los puntos históricos de la localidad.

El predio central contará además con un patio gastronómico y una feria de artesanos, productores y emprendedores locales. La celebración culminará el domingo con un Gran Bingo Familiar, cerrando tres días de encuentro que ponen en valor la identidad y los recursos naturales de Camarones.







M.G