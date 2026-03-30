Esquel recibe la 3° Copa Challenguer de Fútbol Infantil Femenino con 64 partidos

El fútbol de salón femenino continúa mostrando un crecimiento imparable en la región. Así quedó demostrado en la presentación de la 3° edición de la Copa Challenguer Infantil Femenino, que se llevará a cabo este fin de semana bajo la organización de Lala Gym y el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes municipal.

El subsecretario Hernán Maciel celebró la convocatoria del torneo y destacó que se enmarca en un "fin de semana lleno de actividad", que incluirá también una competencia de aguas abiertas en el Parque Nacional Los Alerces el sábado y el Cross Country en la Laguna La Zeta el domingo.

Categorías y equipos destacados



Por su parte, María Laura Fernández detalló que este año se sumó la categoría Sub-8, respondiendo a la creciente demanda de niñas que se vuelcan a esta disciplina. En total habrá cuatro categorías en disputa: Sub-8, Sub-10, Sub-13 y Sub-15.

Entre los equipos que llegan a defender la corona se encuentran Juventus de Trelew (último campeón en la categoría mayor) y Las Vikingas de El Maitén, que buscarán revalidar sus títulos en las categorías 2012-2013.

Cronograma y Sedes



El torneo tendrá dos sedes en paralelo: el Gimnasio Municipal y el SUM de la Escuela 112.

Viernes: La actividad comienza a las 13:00 hs en la Escuela 112 y a las 14:00 hs en el Municipal, extendiéndose hasta la noche.

Sábado: Los partidos arrancan a las 9:00 hs. El acto de apertura oficial será a las 19:00 hs en el Gimnasio Municipal.

Domingo: Desde las 9:00 hs se jugarán los cruces y cierres, reservando las finales de las categorías mayores para las 16:00 hs en el Gimnasio Municipal.

La entrada tendrá un costo único de $3.000 por sede. Además, los buffets tendrán un objetivo especial: en la Escuela 112, lo recaudado ayudará al equipo de futsal femenino que debe viajar al Nacional de Formosa; mientras que en el Gimnasio Municipal, el servicio estará a cargo del equipo de voley del club para solventar gastos de la liga.

"Queremos hacer de este espacio un lugar para todas las niñas apasionadas por el fútbol", concluyó Fernández, invitando a toda la comunidad a acompañar el desarrollo de las jóvenes deportistas.











M.G