Imputaron a dos hombres por caza furtiva y portación ilegal de armas en Esquel

La Agencia de Delitos Ambientales y Maltrato Animal llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización de la investigación contra dos hombres sorprendidos el pasado domingo realizando presuntas actividades de caza furtiva. El hecho tuvo lugar en el establecimiento "La Escondida", un coto de caza privado ubicado sobre la Ruta Nacional 259, en cercanías del Puesto Policial 627.

El operativo se inició aproximadamente a las 20:30 horas del domingo 29 de marzo, luego de que el apoderado de la estancia alertara a las autoridades tras escuchar detonaciones de armas de fuego dentro del predio. Personal policial, junto al encargado del campo, se adentró varios kilómetros en la propiedad hasta divisar a los dos sospechosos, quienes fueron aprehendidos tras dárseles la voz de alto.

Durante la inspección del lugar, los efectivos policiales hallaron oculto bajo arbustos un equipamiento específico para la actividad cinegética. Entre los elementos secuestrados se destaca una carabina automática calibre .22 largo (marca Mahely) con mira telescópica, la cual se encontraba cargada y lista para ser utilizada. Además, se incautaron equipos de comunicación en funcionamiento, cuchillos e indumentaria de caza.

Las autoridades confirmaron que ninguno de los detenidos contaba con la licencia de caza emitida por la Dirección de Fauna de Chubut, como así tampoco poseían la autorización de la ANMaC para la tenencia o portación de armas de fuego.

En la audiencia realizada este lunes, la Justicia declaró legal la detención bajo la figura de flagrancia. La fiscalía formalizó la investigación contra ambos sujetos bajo tres calificaciones legales: violación de domicilio, por el ingreso sin autorización a la propiedad privada; portación ilegal de arma de fuego, al contar con un arma apta para el disparo sin la documentación correspondiente; y caza furtiva, por el intento de captura de fauna silvestre en incumplimiento de las normas de conservación vigentes.







M.G