ANSES advierte sobre nuevas estafas telefónicas y virtuales

Ante la detección de recientes intentos de estafas en los que personas ajenas al organismo se hacen pasar por personal de ANSES, el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado urgente para proteger a los beneficiarios. Los estafadores suelen contactar a las víctimas bajo la promesa de acceder a supuestos beneficios económicos para obtener información sensible.

Es fundamental recordar que ANSES no se comunica para solicitar datos personales, claves ni información bancaria a través de:

-Llamadas telefónicas.

-Correos electrónicos.

-Redes sociales.

-Mensajes de texto (SMS).

Desde el organismo recomiendan desestimar cualquier publicación o mensaje que circule por fuera del sitio oficial y que remita a formularios o enlaces sospechosos. Además, se recalca que todos los trámites y consultas son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios.

¿Cómo realizar una denuncia?

En caso de recibir una comunicación sospechosa o ser víctima de un intento de fraude, se solicita efectuar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES. Los canales oficiales son:

-Internet: Ingresando a mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

-Teléfono: Llamando a la línea gratuita 130.

-Presencial: En la oficina de ANSES más cercana (UDAI Esquel) o en la sede central en CABA.

-Correo postal: Enviando una carta a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, C.P. 1063, CABA.









M.G