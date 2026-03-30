Claudio Selva reelegido al frente de CAMOCH

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Esquel realizó sus elecciones de autoridades con una participación que alcanzó a casi la totalidad del padrón de socios. Tras el cierre de las urnas y un conteo que mantuvo la paridad durante gran parte del proceso, Claudio Selva resultó reelecto para un nuevo período al frente de la institución.



"Fue una jornada muy emotiva porque vino un caudal muy grande de socios a votar; tuvimos una participación muy amplia, votó prácticamente todo el padrón", detalló Selva

El actual presidente señaló que la cantidad de votos obtenida por la oposición fue buena y que el resultado final se definió a favor de su lista en el último tramo del escrutinio. Con una cantidad de 71 votos a favor, la "Lista Azul" de Selva, se impuso contra los 50 votos obtenidos por la "Lista Blanca", encabezada por Oscar Peña. Ante este escenario de paridad, Claudio manifestó la necesidad de convocar a los integrantes de la lista opositora para integrar las mesas de trabajo.



"Es importante reconocer que también la otra lista tiene un buen caudal de votos, entonces es importante para tener una buena representación convocarlos y trabajar todos juntos", manifestó el presidente electo

Durante la jornada, representantes de ambas listas intercambiaron los puntos centrales de sus propuestas. Según lo informado por Selva, las preocupaciones planteadas por el sector opositor coinciden con los proyectos que ya se venían trabajando desde la actual comisión directiva.

En este contexto, la nueva gestión se centrará en unificar estos criterios para dar curso a los objetivos institucionales. "Será cuestión de empujarlos juntos", indicó Selva respecto a los desafíos que enfrenta el comercio local, remarcando que la alta participación fortalece la representación de la Cámara ante la comunidad.







M.G



