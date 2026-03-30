Costanera Sur y Deportivo Madryn avanzan en un convenio de fortalecimiento mutuo

Falta ajustar algunos detalles, pero el convenio prácticamente está redactado. Es que el Club Costanera Sur de José de San Martín se encuentra en proceso de formalizar convenio institucional y deportivo con el Club Deportivo Madryn, club que milita en la Primera Nacional, segunda categoría del fútbol de la AFA, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de ambas instituciones y generar beneficios concretos para sus socios.

En este marco, se llevó a cabo un encuentro en la localidad de Puerto Madryn entre los presidentes Juan Pablo Díaz y Ricardo Sastre quienes avanzaron en la definición de acciones conjuntas.

El acuerdo contempla beneficios para los socios del Club Costanera Sur, por ejemplo, acceso a entradas, con condiciones preferenciales, para distintos encuentros deportivos. Beneficios y descuentos en la tienda oficial, como también la posibilidad de participar en visitas institucionales y actividades en el Club Deportivo Madryn.

Claro que lo importante para los intercambios deportivos, capacitaciones y experiencias formativas para jugadores y cuerpos técnicos.

“Esta iniciativa busca fortalecer los lazos institucionales y brindar nuevas oportunidades a nuestros socios y deportistas, promoviendo el crecimiento conjunto y los valores del deporte y donde reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo deportivo, social e institucional de nuestra comunidad”, destacó Juan Pablo Diaz, presidente de la entidad de José de San Martín.

Recordemos que dentro de las tantas actividades que realiza Costanera Sur de José de San Martin debemos señalar la incorporación del equipo de la novena división en el torneo organizado por la Liga de Fútbol del Oeste del Chubut, como así también el arranque de la Escuela de Fútbol Infantil de la institución.